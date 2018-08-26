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POZ UĞRUNA KÜÇÜK KIZIN CANINI HİÇE SAYDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 13:04 | Son Güncelleme

  *O anlar kamerada  Haber: İstanbul DHA Pendik'te çatıya çıkartığı küçük çocuğun fotoğraf çekmek isteyen iki kişi adeta faciaya davetiye çıkardı O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  Olay Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi.

*O anlar kamerada

Haber: İstanbul DHA
Pendik'te çatıya çıkartığı küçük çocuğun fotoğraf çekmek isteyen iki kişi adeta faciaya davetiye çıkardı O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Görüntülerde iki genç kız çatıya çıkarttıkları küçük bir kız çocuğuna poz verdirmeye çalışıyor. Kızın korkusuna aldırmayan 2 kız, çocuğa nasıl poz vermesi gerektiğini anlatıyor. Kızın bağırışlarına rağmen bu görüntüler bir süre daha devam etti. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
CEP TELEFONU
-Çatıdaki kız
-2 genç kızın çocuğa poz verdirmesi
-Kızın bağırması
-Görüntüyü çekenlerin tepkisi
-Detaylar

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