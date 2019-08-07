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Pozantı'da, 4 hektar orman alanı yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

ADANA'nın Pozantı ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Malik GÖDELİNER/POZANTI (Adana), (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, karadan ve havadan müdahaleyle 4,5 saatte söndürülürken, 4 hektarlık alanın yandığı belirtildi.
Pozantı'nın Toros Dağları'nda, Gavur Dağı olarak bilinen alanda, saat 13.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 yangın söndürme helikopteri ve 20 arazöz ile alevlere müdahale etti. Karadan ve havadan müdahale sonucu yangın, saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında, 4 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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