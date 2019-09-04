Pozantı'da arıcıların yüzü gülüyor

Malik GÖDELİNER/POZANTI (Adana), (DHA) - ADANA'nın Pozantı ilçesine bağlı Karakışlakçı Mahallesi'nde, sezonun ilk bal sağımı yapıldı. Muhtar Harun Yetkin, "Mahallemizde yaklaşık 13 bin kovan arılı koloni var. 100- 120 ton bal bekliyoruz" dedi.

Pozantı'da, yaklaşık 45 ailenin arıcılıkla uğraştığı Karakışlakçı Mahallesi'nde, sezonun ilk bal sağımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 13 bin kovandan 100- 120 ton bal beklendiği belirtildi. 2000 rakımlı bölgede, keven ile kekik karışımı zengin bitki ve çiçek ürünü olan balın kilosu, 35 liraya kadar alıcı buluyor. Karakışlakçı Mahallesi'nin muhtarı Harun Yetkin, "Mahallemizde arıcılık 1970'li yıllarda 3- 5 hane tarafından yapılmaya başlanmış, ilerleyen yıllarda bu sayı, artarak, devam etmiş ve şu anda irili ufaklı yaklaşık 45 haneye ulaşmıştır. Mahallemizde yaklaşık 13 bin kovan arılı koloni var ve bu kolonilerden sezonda 100 ile 120 ton arası bal üretimi yapmaktayız. Arıcılarımızda üretim konusunda sıkıntı yok; fakat satış konusun da sıkıntılı. Merdiven altı üretimi yapan, bal ile alakası olmayan sözde ballar arıcılarımızı çok zor durumda bırakıyor. Yetkililerden bu konuda yardım beklemekteyiz" diye konuştu.