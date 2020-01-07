Pozantı’da çığda kaybolan 2 kişiden 1’i sağ olarak kurtarıldı

Adana’nın Pozantı ilçesinde maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de kaybolmuştu. Yetkililer kaybolan 2 kişiden 1’inin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkisinde bir maden ocağına düşen çığ sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı, 2 kişi ise çığ altında kaldı. Adana Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada kayıp 2 kişiden 1’inin sağ olarak bulunduğu diğer şahsı ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

