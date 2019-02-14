Pozantı'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Onur Can BULAT/POZANTI(Adana),(DHA)- ADANA'nın Pozantı ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR, otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pozantı-Ankara otoyolunun Gülek Tüneli mevkiinde meydana geldi. Durmuş Karakuş'un kullandığı 51 KY 044 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. İbrahim Bulut'un kullandığı 01 ACE 589 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle takla attı. TIR sürücüsü Durmuş Karakuş hafif yaralanırken, takla atan otomobilden çıkarılan İbrahim Bulut, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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