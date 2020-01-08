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  4. Pozantı’da yoğun kar yağışı elektrik direğini devirdi

Pozantı’da yoğun kar yağışı elektrik direğini devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

Adana’nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi.

Pozantı’da yoğun kar yağışı elektrik direğini devirdi

Adana’nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri devrildi. Çığ düşen krom maden ocağına ise devrilen elektrik direkleri nedeniyle enerji verilemediği öğrenildi.
Dün saat 20.00 sıralarında Pozantı ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkisinde krom madeninde çalışanların üzerine çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesiyle çığ altında kalan işçilerden kepçe operatörü ile Eray Minik yaralı olarak kurtarılırken, Yasin Kılınç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Kaybolan işçilerden biri bulundu, diğerine ise ulaşılamadı. Bunun üzerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle kurtarma ekipleri de yolda kalınca arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede çığ altında kalan işçiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı. Saat 14.00 sıralarında bir iş makinesinin maden ocağına ulaştığı, diğer ekiplerin de açılan yolda yavaş yavaş ilerleyerek gittiği öğrenildi. Öte yandan yolun 6. kilometresinde iki elektrik direğinin kar yağışı nedeniyle devrildiği, bu nedenle maden ocağına elektrik verilemediği, elektrik olmadığı için de madendekilerin kimseyle iletişim kuramadığı öğrenildi.

Pozantı’da yoğun kar yağışı elektrik direğini devirdi

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