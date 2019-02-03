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POZANTI'DAKİ KAZADA ÖLEN AYNI AİLEDEN 4 KİŞİNİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

MARDİN'de katıldıkları cenazeden yaşadıkları Ankara'ya dönerken Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren aynı aileden biri 8.5 aylık hamile 4 kişinin cenazeleri otopsilerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü.

MARDİN'de katıldıkları cenazeden yaşadıkları Ankara'ya dönerken Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren aynı aileden biri 8.5 aylık hamile 4 kişinin cenazeleri otopsilerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü. Kaza, dün akşam saatlerinde Pozantı D-750 karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Adana yönüne giden 01 ALS 01 plakalı Hüseyin Tuma yönetimindeki yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan ve yön değiştirmek isterken manevra yapan Necim Ayağ yönetimindeki 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçtaki aynı aileden Necim Ayağ ile 8.5 aylık hamile Fidan Ayağ ve kızı Cemre hayatını kaybederken, yaralanan Hasan Ayağ ile oğlu Emirhan Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Emirhan Ayağ'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından kaza sonucu ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaşamını yitiren 2'si çocuk biri hamile 4 kişini cenazeleri otopsi için gece Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sabah burada yapılan otopsinin 4 kişinin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Ölenlerin yakınları cenazeleri teslim alırken sinir krizi geçirdi. Cenazeler daha sonra toprağa verilmek üzere Mardin'e götürüldü. Öte yandan kazadan tek kurtulan fakat babasını, eşini ve iki çocuğunu kaybeden Hasan Ayağ'ın ise durumunun ağır olduğu belirtildi.
CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI
Ayağ Ailesinin yakınlarının cenazesi için gittikleri Mardin'den yaşadıkları Ankara'ya dönerken kazanın meydana geldiği baba Hasan Ayağ'ın Ankara'da oto yıkamacılığı işi yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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- Cenazelerin Adana Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınışı
- Ölenlerin yakınlarının ağlamaları ve ağıt yakmaları

SURE:01'04" BOYUT: 119
Can ÇELİK-Onur Can BULAT/ADANA, (DHA)-

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