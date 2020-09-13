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Pozantı’daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

Adana’nın Pozantı ilçesinde 5 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Pozantı’daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Adana’nın Pozantı ilçesinde 5 gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Arazinin taşlık, kayalık ve sarp olması nedeniyle kanyona hapsedilen yangının tamamen söndürülmesinin zaman alacağı belirtildi.
9 Eylül Çarşamba günü Eskikonak mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Belemedik köyünün batısında Köselerik Boğazı mevkisinde kanyon içinde devam eden yangına ise 1 uçak, 13 helikopter, 93 arazöz, 6 dozer, 350 işçi ve 50 teknik personel olmak üzere toplam 400 personel müdahale ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilerek üç tarafı kontrol altına alınan yangının kanyona hapsedildiği, yolun olmadığı sarp kayalarla çevrili arazi yapısından dolayı müdahalede güçlük çekildiği ancak kontrol etme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Arazinin taşlık, kayalık ve sarp olması nedeniyle yangının tamamen söndürülmesinin zaman alacağı kaydedildi.

Pozantı’daki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

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