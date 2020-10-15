HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pozitif çıkan kişi temaslıları bildirmeyince soruşturma başlatıldı

Pozitif çıkan kişi temaslıları bildirmeyince soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 15:37 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan Mustafa K. hakkında temaslı olduğu kişileri filyasyon ekibine bildirmediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Pozitif çıkan kişi temaslıları bildirmeyince soruşturma başlatıldı

Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy’de yaşayan Mustafa K.,rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Mustafa K., izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırma sonunda Mustafa K.'nin temas kurduğu 4 kişinin adını, filyasyon ekibine bildirmediği tespit edildi.

Mustafa K.'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulandı. Hisarcık Kaymakamlığı da savcılığa suç duyurusunda bunuldu. Savcılık, Mustafa K. hakkında ‘Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak’ suçundan soruşturma başlattı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamaÜniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan cepheden çekildi
Ermenistan cepheden çekildi
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Avukatı açıkladı! Kadir Şeker duruşma öncesi bakın ne demiş
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Demet Akalın'ın sorusu olay oldu
Demet Akalın'ın sorusu olay oldu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Kadir Şeker davasında flaş 'tanık' iddiası
Diğer Haberler
Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasıyla ilgili yeni gelişme
Enis Berberoğlu davasında yeni karar
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Gönlü razı gelmeyen gazi, 1.7 milyonluk tazminattan vazgeçti
Gönlü razı gelmedi, 1.7 milyonluk tazminattan vazgeçti
Çimento taşıdığını söyleyip Ukrayna'ya gitmek isteyen gemiden 3 milyon paket sigara çıktı
Çimento taşıdığını söylen gemiden bakın neler çıktı
Rögar kapağının altından adam çıktı: Gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım
Rögar kapağının altından adam çıktı: Gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım
7 yıl önce kimlik fotokopisini kaybeden kadının başı dertten kurtulmuyor
7 yıl önce olan şey hayatını kabusa çevirdi... Derdi bitmiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.