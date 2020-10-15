Pozitif çıkan kişi temaslıları bildirmeyince soruşturma başlatıldı

Hisarcık ilçesine bağlı Beyköy’de yaşayan Mustafa K.,rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Mustafa K., izolasyona alındı. Filyasyon ekiplerince yapılan araştırma sonunda Mustafa K.'nin temas kurduğu 4 kişinin adını, filyasyon ekibine bildirmediği tespit edildi.

Mustafa K.'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince para cezası uygulandı. Hisarcık Kaymakamlığı da savcılığa suç duyurusunda bunuldu. Savcılık, Mustafa K. hakkında ‘Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunmak’ suçundan soruşturma başlattı.

(DHA)

