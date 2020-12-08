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Pozitif hasta pazara girmek isterken yakalandı

08.12.2020 15:28 | Son Güncelleme:
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Bartın’da pazaryerine girmek isteyen vatandaşın korona virüs testinin pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği kontrol noktasındaki HES Kodu sorgulamasında ortaya çıktı.Korona virüs tedbirleri kapsamında Bartın kent merkezinde kurulan pazaryeri girişlerinde her bir vatandaşın ateşi kolluk kuvvetlerince tek tek ölçülüyor.

Bartın’da pazaryerine girmek isteyen vatandaşın korona virüs testinin pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği kontrol noktasındaki HES Kodu sorgulamasında ortaya çıktı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Bartın kent merkezinde kurulan pazaryeri girişlerinde her bir vatandaşın ateşi kolluk kuvvetlerince tek tek ölçülüyor. Ayrıca pazar girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında pazar alanına girmek isteyen tüm vatandaşların HES Kodu sorgulamaları yapılıyor.
Gerçekleştirilen kontrollerde pazar yerine girmek isteyen S.Ç. (40) isimli vatandaşın korona virüs testinin pozitif olduğu anlaşıldı. Korona virüs testi pozitif olduğu için evinde karantina altında olması gerekirken sokağa çıkan ve pazar yerine girmek isteyen S.Ç. ekiplerce kontrol noktasındaki izole odasına alındı. 112 ekiplerince izole odasından alınan S.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisine götürüldü.
Karantinada olması gerekirken sokağa çıkan ve pazaryerine girmek isterken HES Kodu sorgulamasına takılan S.Ç.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

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