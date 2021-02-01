Prada’nın delikli peynire benzeyen tişörtünün fiyatı dudak uçuklattı

Prada’nın bu tasarımı ile en ilgi çekici detay yalnızca peynire benzemesi değil, fiyatı da görenleri şoka uğratıyor. Prada imzalı bu tasarımı giymek isteyenlerin 9.500 TL (905 pound) ödemesi gerek.

Bu şaşırtıcı parça, Prada’nın web sitesinde “delikli kafes motifine yerleştirilmiş delikler” sözleriyle tanımlanıyor.

Bu şaşırtıcı parça, lüks markanın İlkbahar Yaz/2021 koleksiyonunun bir parçası. Prada’nın bu parçası, birinci sınıf bir moda markasının ikinci el mağazasından alınmış gibi görünen bir giysi tasarlamasının ilk örneği değil.

Geçtiğimiz ay, Milano merkezli Moschino markası, büyük bir baget ekmek gibi görünen bir el çantası piyasaya sürdü.

Moschino’nun tasarladığı baget ekmeğe benzeyen bu çantaya sahip olmak isteyenlerin ödemesi gereken tutar ise 7.500 TL (758 pound).

Çanta hakkında lüks ürünler satan web sitesi Farfetch’de “Sen Nehri kenarında (belki de bir süpermarkette) akşam yemeği için en iyi şarabı seçerken yanınızda bu baget çanta olsun. Belki biraz da gerçek ekmek” sözleri yer alıyor.



