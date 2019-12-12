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Prag Büyükelçisi Bağış, güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanına sundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 11:09 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a güven mektubunu takdim etti.Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a takdim etti.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a güven mektubunu takdim etti.
Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a takdim etti. Prag Kalesi’nde gerçekleştirilen törende Bağış’a eşi Beyhan Bağış ve beraberindeki heyet eşlik etti. Çek askeri bandosunun İstiklal Marşı’nı seslendirdiği törende kaleye Türk bayrağı çekildi. Bağış ve heyeti daha sonra Prag Kalesi’ndeki Cumhurbaşkanlığı ofisine geçerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılan güven mektubunu Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zemman’a takdim etti.
Büyükelçi Bağış, dün Çekya’da 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajını Zemman’a iletirken, Çekya Cumhurbaşkanının ise Türkiye ile Çekya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Büyükelçi Bağış’tan çaba göstermesini istediği kaydedildi.

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