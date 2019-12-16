"Prag Kasabı"nın mezarı açıldı

Heydrich, "Prag Kasabı" olarak anılıyordu.Almanya'nın başkenti Berlin'de, Adolf Hitler'e yakın isimlerden biri olan Reinhard Heydrich'in mezarı açılmış hâlde bulundu. Polis, geçen hafta gerçekleştiği açıklanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Alman medyasındaki haberlere göre, mezardan herhangi bir şey alınmadığı tahmin ediliyor. Ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gestapo'yu da kapsayan Reich Güvenlik Baş Dairesi'nin (RSHA) başında olan Heydrich, Yahudi Soykırımı'nın planlayıcıları arasındaydı.

Mario Dederichs tarafından kaleme alınan "Heydrich: Şerrin yüzü" adlı kitapta, Hitler'in Heydrich için "demir kalpli adam" tabirini kullandığı belirtiliyor.

Heydrich, Çekoslavakya'nın Nazi işgalinde olduğu dönemde "Prag Kasabı" olarak biliniyordu. Heydrich'in aracı, 27 Mayıs 1942'de Prag'da İngilizlerce eğitilen Çek ajanların düzenlediği mayın saldırısına hedef oldu. Alman subay, ağır yaralandığı bu saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra öldü. Naaşı, Berlin'deki bir askeri mezarlığa getirilmişti.