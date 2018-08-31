Pratik mutfak aletleri form korumaya yardımcı oluyor

İSTANBUL, (DHA) - E-TİCARET pazarının önemli temsilcilerinden Hepsiburada, tatil dönüşü düzenli yemek alışkanlıklarıyla formunu geri kazanmak ya da korumak isteyenlere buharlı pişirici, yoğurt yapma makinesi, sebze kurutma makinesi, dumansız ızgara gibi pratik mutfak aletlerini öneriyor.

Yaz tatili ardından aldığı kiloları geri vermek ya da her daim formunu korumak isteyenlere buharlı pişiriciden yoğurt makinesine, katı meyve sıkacağından dumansız ızgaraya kadar sağlıklı yiyecekler hazırlamaya yardımcı onlarca çeşit mutfak aleti öneren Hepsiburada 14 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturuyor.

Müşterilerinin alışveriş tercihlerini de inceleyen Hepsiburada, elektrikli ev aletleri kategorisinde en çok alışverişin 26-35 yaş aralığı tarafından yapıldığını açıkladı. Kategoriye en çok ilgi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla, Balıkesir ve Adana’dan geldi.

Buz gibi bir smoothie ya da taze meyve suyu ile serinlerken vitamin depolamak isteyenler çeşit çeşit markanın ürününe Hepsiburada’nın hızlı teslimat seçeneklerinden birini tercih ederek sahip olabiliyor. “Sağlıklı Yaşam için Mutfak Aletleri” kampanyasıyla sindirimi kolaylaştıran, hazımsızlık sorunlarını gideren, buharda pişirme tekniğiyle yemek hazırlamaya imkân tanıyan ürünlerin de sunulduğu sitede, pişirme sırasında besindeki vitamin ve mineral kaybını önleyen buharlı pişiriciler, 20 farklı marka seçeneğiyle yer alıyor.