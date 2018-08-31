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Pratik mutfak aletleri form korumaya yardımcı oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

E-TİCARET pazarının önemli temsilcilerinden Hepsiburada, tatil dönüşü düzenli yemek alışkanlıklarıyla formunu geri kazanmak ya da korumak isteyenlere buharlı pişirici, yoğurt yapma makinesi, sebze kurutma makinesi, dumansız ızgara gibi pratik mutfak aletlerini öneriyor.

Pratik mutfak aletleri form korumaya yardımcı oluyor

İSTANBUL, (DHA) - E-TİCARET pazarının önemli temsilcilerinden Hepsiburada, tatil dönüşü düzenli yemek alışkanlıklarıyla formunu geri kazanmak ya da korumak isteyenlere buharlı pişirici, yoğurt yapma makinesi, sebze kurutma makinesi, dumansız ızgara gibi pratik mutfak aletlerini öneriyor.

Yaz tatili ardından aldığı kiloları geri vermek ya da her daim formunu korumak isteyenlere buharlı pişiriciden yoğurt makinesine, katı meyve sıkacağından dumansız ızgaraya kadar sağlıklı yiyecekler hazırlamaya yardımcı onlarca çeşit mutfak aleti öneren Hepsiburada 14 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturuyor.

Müşterilerinin alışveriş tercihlerini de inceleyen Hepsiburada, elektrikli ev aletleri kategorisinde en çok alışverişin 26-35 yaş aralığı tarafından yapıldığını açıkladı. Kategoriye en çok ilgi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Muğla, Balıkesir ve Adana’dan geldi.

Buz gibi bir smoothie ya da taze meyve suyu ile serinlerken vitamin depolamak isteyenler çeşit çeşit markanın ürününe Hepsiburada’nın hızlı teslimat seçeneklerinden birini tercih ederek sahip olabiliyor. “Sağlıklı Yaşam için Mutfak Aletleri” kampanyasıyla sindirimi kolaylaştıran, hazımsızlık sorunlarını gideren, buharda pişirme tekniğiyle yemek hazırlamaya imkân tanıyan ürünlerin de sunulduğu sitede, pişirme sırasında besindeki vitamin ve mineral kaybını önleyen buharlı pişiriciler, 20 farklı marka seçeneğiyle yer alıyor.

Sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi ızgaranın keyfini çıkarmak isteyenler, dumansız döküm ve elektrikli ızgara çeşitlerinden kendi bütçe ve ihtiyaçlarına uygun olan ürüne Hepsiburada üzerinden hızlıca ulaşabiliyor. Hepsiburada ürün portföyünde sağlıklı ve lezzetli bir yemeğin ardından mutfak temizliğini kolaylaştıracak dumansız mangal ızgara temizleyicisi de yer alıyor.

YOĞURDUNU KENDİ YAPMAK İSTEYENE

Yoğurt, sağlıklı bir sofranın olmazsa olmazlarından biridir. İçerisinde katkı maddesi olmadığını bildiği, probiyotik içeriği yüksek kendi elleriyle yaptığı yoğurdu tercih edenler için Hepsiburada, farklı markaların yoğurt makinelerini özel avantajlarla sunuyor. Dijital kontrol ekranı ve zamanlama gibi özellikleriyle yoğurt makineleri kullanıcılara sağlıklı ve lezzetli bir yoğurdun yanı sıra pratik bir pişirme deneyimi yaşatıyor.

(FOTOĞRAFLI)

Pratik mutfak aletleri form korumaya yardımcı oluyor

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