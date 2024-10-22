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Pratik ve etkili temizlik! Philips XU2000/10 Robot Süpürge günün fırsat ürünü
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Pratik ve etkili temizlik! Philips XU2000/10 Robot Süpürge günün fırsat ürünü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
22.10.2024 10:16
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Yıl sonu gelmeden, fiyatlar yükselmeden robot süpürge almak istiyor ancak hangi marka ve modeli alacağınıza karar veremiyorsanız doğru yerdesiniz. Philips'in çok beğenilen robot süpürge modellerinden XU2000/10 Islak ve Kuru 2000 Serisi Robot Süpürge Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. İşte detaylar...

Ev temizliği genellikle zahmetli ve zaman alıcı bir iş. Ancak gelişen teknoloji sayesinde temizlk zahmetli bir olmaktan çıktı, çok daha kolay ve keyifli hale geldi. Nasıl mı? Tabii ki robot süpürgeler sayesinde. Son zamanların en çok satan elektronik cihazları arasında yer alan robot süpürgeler, kullanıcılarının evdeki temizlik işlerinden kurtulmasını sağlıyor. Bu kadar popüler olunca pek çok marka başarılı robot süpürgeler üretti ancak içlerinde bir adım önce çıkan ürünlerden biri de Philips XU2000/10 Islak ve Kuru 2000 Serisi Robot Süpürge oldu. Yakın zamanda robot süpürge almayı düşünüyor, fiyatlar artmadan fırsatları değerlendirmek istiyorsanız bugün doğru gün! Philips XU2000/10 kısa süreliğine indirime girdi, ürünle ilgili detaylar aşağıda...

Philips XU2000/10 Islak ve Kuru 2000 Serisi Robot Süpürge, 2700 Pa Emiş Gücü, LiDAR

Adsız tasarım - 2024-10-22T100248.184

Philips XU2000/10 Islak ve Kuru 2000 Serisi Robot Süpürge, 2700 Pa gibi yüksek bir emiş gücüne sahip, bu da etkili bir şekilde toz ve kirleri emebileceği anlamına geliyor. LiDAR teknolojisini kullanan cihaz; uzak mesafelerde nesneleri tespit etmek için lazer ışınları kullanıyor. Bu sayede, robot süpürge evin içinde gezinirken çevresini daha iyi haritalandırabiliyor ve engellerden kaçınarak daha verimli bir şekilde temizlik yapabiliyor. Philips XU2000/10, hem ıslak hem de kuru zeminlerde kullanılabilen özel bir temizlik bezi ile birlikte geliyor, bu da kullanıcıya daha fazla esneklik sunuyor ve farklı zemin türlerinde temizlik yapma imkanı sağlıyor.

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Bu içerik 22 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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