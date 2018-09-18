HABER

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:31 | Son Güncelleme

Aşure nasıl yapılır? Eş, dost, komşulara dağıtmak aşure günü dağıtmak için pek çok kişi aşure yapar. Aşure, Hz. Nuh peygambere kadar dayanan çok bir eski yemek / tatlı türüdür. Tufandan sonra gemideki kurtulanlara aşure dağıtıldığı söylenir. Aşure tarifi kesin olmamakla birlikte bölgesel olarak bazı farlılıklar göstermektedir. Temel olarak kullanılan malzemeler ile birlikte farklı ürünler de katılabilir. Bu yüzden size videolu aşure tarifini haberimizde hazırladık. İşte en leziz aşure tarifi...

Pratik ve kolay aşure tarifi: Aşure nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? (Videolu aşure tarifi)

Aşure gününde dağıtılmak üzere aşure yapacaklar için pratik ve lezzetli bir aşıure tarifi hazırladık. Aşure, kültürüne göre, yöresine farklı tarifler ile hazırlanan bir tatlı çeşididir. Aşurenin tarihi Hz. Nuh peygambere dayanır. İlk aşure, Hz. Nuh ile birlikte gemiye binerek tufandan kurtulanlar için, gemide kalan malzemeler ile yapılmıştır. Aşure günü, İslam tarihinde birçok olayın geldiği güne denk gelir. Bu yüzden müslümanlar için önemli bir gündür. Bu günde hazırlanan en leziz aşureler, eş, dost ve komşulara dağıtılır. Bazen daha önceden hazırlanandan farklı olsun diye aşure tarifi aranır. Bu yüzden en kolay ve en lezzetli aşure tarifini videolu olarak haberimizde hazırladık. Peki aşure nasıl yapılır? Aşure için neler gereklidir? Aşure malzemeleri nelerdir? İşte en özel aşure tarifi...

AŞURE NASIL YAPILIR? (VİDEOLU AŞURE TARİFİ)

Aşure nasıl yapılır sorusunun farklı cevapları olsa da klasik aşure tarifi her zaman geçerliliğini koruyor. 30 Eylül Cumartesi gününe denk gelen Aşure günü evlerde kaselere dolan aşureler dağıtılmak üzere hazırlanacak. Peki aşure nasıl yapılır? İşte videolu aşure tarifi...

AŞURE TARİFİ

8-10 kişilik
10 dakika
Tencerede orta ateşte 35 dakika

Malzemeler

Buğday (2 su bardağı)
Kuru fasulye(1 su bardağı)
Nohut (yarım su bardağı)
Fındık (1 su bardağı)
Kuru Üzüm (yarım çay bardağı)
Kuru kayısı (1 çay bardağı)
Ceviz (1 çay bardağı)
Nişasta (3 çorba kaşığı)
Dolmalık fıstık (1 çorba kaşığı)
Fıstık içi (1 çorba kaşığı)
Kuşüzümü (yarım çay bardağı)
Kuru incir (5-6 adet)
Şeker (1.5 su bardağı)
Su (9 su bardağı)
Sıcak Su (1 litre)

Püf Noktası

Bir gece öncesinden nohutu ve fasulyeyi ılık suda, buğdayı da normal ısıdaki bir suda ıslatın. İsteğe göre malzemelerin içine gülsuyu da ekleyebilirsiniz. Aşurenin üzerini toz tarçın, nar taneleri, fıstık, kuş üzümü ya da fıstık içi ile süsleyebilirsiniz.

Adım Adım Pişirme

1- Bir tencereye 2 su bardağı buğdayı, başka bir tencereye 1 su bardağı fasulyeyi, üçüncü bir tencereye de yarım su bardağı nohutu dökün. Her bir tencereye 3 su bardağı sıcak su dökün ve hepsini haşlayın. Haşladıktan sonra sularını dökün. 5-6 adet kuru incir ve 1 çay bardağı kuru kayısıyı küçük küpler halinde dilimleyin.

2- Haşladığınız nohutu ve fasulyeyi buğdayın kaynadığı tencerede toplayın. Üzerindeki suyu 1 litreye tamamlayın. Hepsini orta ateşte bir taşım kaynatın. 1.5 su bardağı şeker, yarım çay bardağı üzüm, kestiğiniz kayısı ve incirleri tencereye ekleyin.

3- 1 çay bardağı cevizi bıçakla dilediğiniz kadar küçülterek kesin. Cevizleri de tencerenin içine ilave edin ve 1-2 dakika kaynatın. Ardından fındıkları bütün halinde tencereye koyun.

4- Bu sırada ayrı çukur bir kapta 3 çorba kaşığı nişasta ve 1 çay bardağı suyu iyice çırpın. Çırptıktan sonra tenceredeki karışımın içine dökün. Orta ateşte yaklaşık 10 dakikada aşureniz hazır.

Aşure tarifi, malzemeleri nasıl servis yapılır ve nelere dikkat etmek gerekir videoları için tıklayınız

AŞURE MALZEMELERİ NELER?

Aşurenin belirli bir tarifi yoktur. Bölgeler arasında farklıklar gösterir. Geleneksel olarak en az 7 maddeden oluşması gerektiği söylenir. Bazıları adından dolayı 10 madde ile yapılması gerektiğini söyler. Aleviler ise hep 12 madde kullanarak aşure yapar.

Temel olarak su, buğday, nohut, toz şeker, fasulye, pirinç kullanılarak yapılır. Süsleme amacı ile ceviz, çam fıstığı, badem, nar, susam ve tarçın gibi kuruyemiş, meyve ve baharatlar kullanılır. Tarifi hiçbir hayvansal ürün içermemesi itibarıyla vegandır. Aşure Türkiye'nin mutfak geleneğinin yanı sıra çevredeki ülkelerin çoğunda, Hristiyan ve Yahudi kültürlerin bir parçası olarak da çeşitli isimler altında hazırlanmaktadır.

Ermeni ve Rum kültüründe de vardır. Ermeniler, 6 Ocak'ta "anuş-abur" yaparken; Rumlar, buğday, kuru üzüm ve bal ile yaptıkları "koliva"yı kilise kapısında dağıtıp ortasına bir mum diktikleri bir tabakla mezarın başına yerleştirmektedirler.

Alevi kültüründe, Kerbela Savaşı'nda Hüseyin'in öldürüldüğü günde aşure pişirilmesi ile aşurenin hiçbir hayvansal ürün içermemesi arasında bağlantı kurulur ve şiddetin genel olarak protesto edildiği ifade edilir. Aleviler, her sene aşurelerini pişirip konu komşu ile paylaştıkları Muharrem ayında 12 gün boyunca etin tüketilmediği bir oruç tutarak öldürmenin her türlüsünün (besin için kesilen hayvan dahil) şiddet olduğunu idrak ederler.

Aşure Günü mesajları 2017 - En güncel Aşure günü mesajları - En güzel resimli Aşure günü mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aşure aşure tarifi

En Çok Okunan Haberler

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

Aleyna Tilki ağlayarak paylaştı! Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki ayrıldı mı?

'En Büyük Savaş'ta Trump kararını açıkladı

'En Büyük Savaş'ta Trump kararını açıkladı

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Son dakika! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

Erdoğan'dan 'Haber bekleyin' talimatı! İstifa edecekler

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'ye soruşturma!

Muharrem İnce'ye soruşturma!

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

İYİ Partili vekilden çok tartışılacak iddia: Ebru Gündeş 'özel emirle' VIP'yi kullanarak New York'a gitti

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk hakkında 'yeniden yargılama' kararı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Fatih Portakal, FOX TV'den ayrılıyor mu? Açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Roma, Bizans ve Osmanlı aynı yolu kullanmış

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Afyonkarahisar'daki otobüs kazasında kahreden tesadüf...

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Bu da Fetullah Gülen'in Köftesi!

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!

KHK ile ihraç edilen öğretmenlere gözaltı kararı!

KHK ile ihraç edilen öğretmenlere gözaltı kararı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.