Pratikliğiyle sizi çok rahatlatacak 2022 yılının en iyi mikrodalga fırınları

Mikrodalga fırınlar, şüphesiz mutfakların en kullanışlı ürünlerinden. Bu cihazlar; atıştırmalık hazırlarken, kalan yemekleri ısıtırken ya da donmuş gıdaları çözdürürken büyük kolaylık sağlıyor. Özel geliştirilen mikrodalga fırınlar, minimal tasarımları sayesinde fazla yer kaplamıyor ve hemen her boyuttaki mutfakta rahatça kullanılabiliyor. Siz de evinize böyle bir ürün almak isterseniz listelediğimiz en iyi mikrodalga fırınlara göz atabilir, beğendiğiniz modeli güvenle satın alabilirsiniz.

1. Her tarz mutfağa uyum sağlayabilen: Franke FSM 25 MW XS Nero Siyah Ankastre Mikrodalga

Mutfak dolaplarına entegre edilebilme özelliğiyle öne çıkan Franke FSM 25 MW XS Nero Siyah Ankastre Mikrodalga Fırın, şık ve sade tasarımıyla son derece modern bir duruş sergiliyor. İnox dış yüzeyine sahip ürün, paslanma gibi olumsuz durumlara neden olmuyor. Altı farklı güç seviyesine sahip modelde diğer cihazlardan farklı bir aksesuar olarak ızgara teli de yer alıyor. Dokunmatik panelle ayarlamaların yapılabildiği özel bir alana sahip ürün; tekrar ısıtma, çocuk kilidi, nem önleyici hava akımı özelliği, ızgara ve kolay temizleme gibi pek çok fonksiyonu bir arada sunarak kullanıcılarına pratiklik sunuyor.

2. Tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek: Arçelik MD 201 B Mikrodalga Fırın

En iyi mikrodalga fırın markaları arasında yerini alan Arçelik, MD 201 B modeliyle kalitesiyle adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. 20 litre iç hacmiyle rahat ve geniş kullanım vadediyor. Döner tabla, programlanabilme, iç aydınlatma, hızlı buz çözme gibi birçok özelliği bir arada sunuyor. Ayrıca beş ayrı güç seviyesi olduğu için yiyeceklerin durumuna göre seçim yapabilmeyi kolaylaştırıyor. Klasik ama kullanışlı bir ürün olan cihaz, mutfakların gözde ürünlerinden biri olmayı başarıyor. Beyaz rengiyle her mutfağa uyum sağlıyor. Hızlı ve pratik olduğu için zamandan tasarruf eden modele mutlaka bir şans verin.

3. Yiyecekleri ısıtmanın en kolay yolu ile tanışın: Samsung MS23K3515AK/TR 23 Litre Siyah Mikrodalga Fırın

Yiyeceklerin en kısa sürede ısıtılmasını sağlayan ya da donmuş gıdaları dakikalar içerisinde çözen mikrodalga fırınlar, en kullanışlı mutfak ürünleri arasında yerini alıyor. “En iyi mikrodalga fırın markası hangisi?” diye soracak olursanız Samsung'u tercih edebilirsiniz. Samsung MS23K3515AK/TR 23 Litre Siyah Mikrodalga Fırın, besin çeşidine uygun modlarıyla pratiklik sağlıyor. Seramik döner tablası sayesinde hem kolay temizleniyor hem çizilmelere karşı dayanıklılık göstererek uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. Otomatik pişirme, zamanlayıcı, koku giderme ve çocuk kilidi gibi birçok özelliği bir arada sunuyor. Her tarz mutfak dekorasyonu ile uyum gösteren ürüne siz de mutfağınızda yer verebilirsiniz.

4. Mutfağınızın en şık ve en kullanışlı parçası olacak: Ariete Vintage Çok Fonksiyonlu Mikrodalga Fırın Bej

Retro görünümüyle nostaljik ürün tutkunu olanların gönlünü fethedecek Ariete Vintage Çok Fonksiyonlu Mikrodalga Fırın, birbirinden işlevsel özellikleriyle mutfakların aranılan ürünlerinden biri oluyor. 18 litrelik iç hacmi, günlük kullanım için oldukça ideal. Çelik gövdeye sahip cihaz, uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. Genişletilmiş tabanı pizza gibi geniş çaplı yiyeceklerin rahatça ısıtılabilmesine olanak tanıyor. Ürün, çelik ızgara ve alüminyum tepsiye sahip olduğu için birçok farklı gıdanın hazırlanmasına olanak tanıyor. En iyi mikrodalga fırın yorumlarında da üründen sıklıkla bahsedildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

5. Geniş iç hacmine rağmen fazla yer kaplamayan: DİJİTSU MD25 Siyah Mikrodalga Fırın

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Mutfakların pratiklik kazandıran eşyalarından biri olan mikrodalga fırınlar, günümüz teknolojisinde giderek daha da fonksiyonel hâle geldi. 20 litrelik iç hacim, çocuk kilidi, dokunmatik dijital ekran, hızlı buz çözme ve otomatik pişirme fonksiyonlarını bir arada sunan DİJİTSU MD25 Siyah Mikrodalga Fırın; tasarım olarak modern bir görünüm sunuyor. Dar ve küçük mutfaklarda bile kullanıma uygun olan model, minimal ve şık tasarımıyla göz dolduruyor. Siyah rengiyle hemen her mutfağa uyum sağlıyor. Zamandan tasarruf ederken pratikliğinden faydalanarak hızlıca bir şeyler pişirmek ve ısıtmak isterseniz siz de ürünü değerlendirebilirsiniz.

6. Kolay kullanımıyla: Altus ALMD 20 Mikrodalga Fırın

Mekanik kontrol sistemiyle çalışan Altus ALMD 20 Mikrodalga Fırın, 20 litre iç hacme sahip. Programlanabilme fonksiyonu, beş farklı güç seviyesi ve döner tabla özellikleri sunan ürün çok kolay kullanılıyor. Siyah rengi ve şık tasarımıyla da mutfaklara farklı bir hava katan mikrodalga fırın, pratik yaşam için edinilmesi gereken eşyalardan biri. Minimal tasarımıyla tezgâhlarda fazla yer kaplamıyor. Bu sayede her mutfağa kolayca yerleştirilebiliyor. Siz de mutfağınızda en iyi yardımcınız olabilecek, kaliteli ve kullanışlı bir mikrodalga fırın edinmek isterseniz ürüne şans verebilirsiniz.

7. Kalitesiyle adından sıkça söz ettiren: Bosch HMT84G451 Mikrodalga Fırın

Kaliteli ürünleriyle herkesin beğenisini kazanan Bosch; hızlı pişirme, buz çözdürme ve ısıtma alanında kendinden söz ettirebilecek Bosch HMT84G451 Mikrodalga Fırın'ı sizlerin beğenisine sunuyor. 25 litrelik en geniş iç hacimli mikrodalga fırınlardan olan ürün, istenilen miktarda yiyeceği ısıtma ya da pişirme olanağı sunuyor. Ürün, sunduğu mangal fonksiyonu ile sağlıklı ve hızlı bir şekilde mangal lezzetine ulaşabilmeyi vadediyor. Dijital göstergeli ve mekanik tuşlu tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan mikrodalga fırın, her tip mutfağa uyabilecek bir tasarıma sahip. Ürün, paslanmaz çelik malzemeler ile üretildiği için sağlam yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanım vadediyor.

8. Şık tasarımı ve fonksiyonel kullanımıyla dikkat çeken: PROFİLO FRIST7AOB Mikrodalga Fırın

Dolaşımlı havalandırma sistemi ile nem dengesini koruyan PROFİLO FRIST7AOB Mikrodalga Fırın hem içerisindeki yiyecekleri kurutmuyor hem fırın içerisinde fazlalık nemi tutmuyor. Böylece yiyecekler daha sağlıklı bir biçimde ısıtılıp pişirilebiliyor. Zamanlayıcı ve programlanabilir özellikleriyle ön plana çıkan mikrodalga fırın, her mutfağın ihtiyaçları arasında yer alıyor. Bir şeyler atıştırmak istediğinizde ya da kalabalık yemek davetlerinde bir şeyler ısıtılması gerektiğinde hızlıca ihtiyaçlara cevap veriyor. Beyaz rengiyle şık bir tasarım sunuyor. Siz de mutfağınızda işleri kolaylaştıracak kaliteli bir mikrodalga fırın arayışındaysanız ürünü alışveriş listenize mutlaka ekleyin.

9. Her mutfağın ihtiyacı: Vestel AMD-2011 X Ankastre Mikrodalga Fırın

Yeni bir mikrodalga fırın almak istiyor ve en iyi mikrodalga fırın tavsiyelerine ihtiyaç duyuyorsanız harika bir ürünle karşınızdayız! Ankastre özelliği taşıyan diğer ürünlerden biri olan Vestel AMD-2011 X Ankastre Mikrodalga Fırın, zarif gri rengiyle her tarz mutfağa uyum sağlayabiliyor. Programlanabilir pişirme, buz çözme ve zamanlayıcı gibi genel özelliklerin çoğunu barındıran ürün; mikrodalga ve ızgara fonksiyonunu da bir arada sunuyor. Böylece sadece ısıtma değil, ızgara lezzetlerine de rahatlıkla erişebilmenize olanak tanıyor. Kalitesiyle kendinden söz ettiren ve dış görünüşüyle herkesi kendine hayran bırakan mikrodalga fırına göz atmadan alacağınız ürüne karar vermeyin, deriz.

10. Uzun ömürlü kullanım: Beko Md 2610 S Mikrodalga Fırın

Şık tasarımıyla gönülleri fethedecek bir ürün ile tanışmaya hazır mısınız? Beko Md 2610 S Mikrodalga Fırın, mekanik kontrol düğmeleriyle klasik bir duruş sergilese de özellikleri bakımından değerlendirildiğinde son derece modern bir cihaz olduğunu söylemek mümkün. Buz çözme, programlanabilme ve farklı güç seviyeleri gibi özellikleri bir arada sunuyor. Kaliteli malzeme yapısıyla dikkatleri üzerine toplayan ürün, yiyeceklerin besin değerini korumayı hedefliyor. 20 litrelik geniş iç hacmine sahip olsa da dar alanlara kolaylıkla sığdırılabiliyor ve tezgâh üzerinde fazla yer kaplamıyor. Oldukça pratik özelliklerinin yanı sıra kolay kullanımıyla da pratiklik sağlayan ürüne şans vermelisiniz.

11. Sade ve şık tasarımıyla mutfakların en özel yardımcısı: KUMTEL Mikrodalga Fırın

1100 Watt'a kadar pişirme gücü sunan KUMTEL Mikrodalga fırın, altı ayrı güç kademesine sahip. Döner cam tabağının 360 derece dönmesi ve ve hızlıca ısınması, yiyeceklerin eşit derecede pişirilmesini sağlıyor. 20 litrelik iç hacme sahip ürünle ister patlamış mısır keyfi yapabilir ister ısıtma işlemlerini kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz. Kompakt tasarımıyla şık bir duruşa sahip olan mikrodalga fırın, tezgâh üzerinde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Yer sıkıntısı çıkarmadığı için dar ve küçük mutfaklarda da tercih edilebiliyor. Zaman kontrolü, hızlı buz çözme fonksiyonu ve kolay temizlenebilir özelliğiyle mutfakların en kullanışı ürünü hâline gelecek cihaza şans verebilirsiniz.

12. Sade ve şık tasarımıyla göz dolduran: Teka MS 620 Mikrodalga Fırın

Kalitesiyle adından sıkça söz ettiren ürünlerden biri olan Teka MS 620 Mikrodalga Fırın, paslanmaz çelik malzemeden oluşuyor. Model, malzeme kalitesiyle ön plana çıkmasının yanı sıra fonksiyonel özellikleriyle de en çok tercih edilen ürünler arasındaki yerini alıyor. A enerji sınıfına sahip ürün, minimum enerji harcayarak bütçenize de destek oluyor. Üç farklı pişirme programı bulunan üründe ızgara özelliği de bulunuyor. Üstelik çocuk kilidi fonksiyonuna da sahip. Ankastre tasarımıyla mutfak dolaplarına entegre edilerek kullanılabilen mikrodalga fırın, tasarım ve renk olarak her tarz mutfağa uyum sağlayabiliyor. Mutfağınızın vazgeçilmezi olacak ürün sizi bekliyor, acele edin!

13. Evinizin en özel yardımcısı olmaya aday: Commercial Chef Tezgâh Üstü Mikrodalga Fırın

Özellikle yalnız yaşayanlar ve kalabalık aileler için en pratik ısıtıcılardan biri olan mikrodalga fırınlar hızlı olmaları sebebiyle sıkça tercih edilen ürünler arasındaki yerini korumayı başarıyor. Siz de mutfakta en büyük yardımcınız olacak bir mikrodalga fırın arayışındaysanız sıradaki ürünü çok seveceksiniz! Mekanik ayarlama sistemiyle son derece kolay kullanılan Commercial Chef Tezgâh Üstü Mikrodalga Fırın, dar ve küçük mutfaklarda bile yer sıkıntısı yaratmadan kullanılabilme imkânı sunuyor. Bir mikrodalga fırından beklediğiniz her şeyi vadeden ürün, siyah rengi sayesinde hemen her tür mutfağa uyum sağlayabiliyor. Modelin 23 litrelik geniş hacmi olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

14. En çok tercih edilen modellerden biri: Candy Mikrodalga Fırın

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Hızlı buz çözme, express özelliği, çocuk kilidi ve sesli bitirme sinyali gibi fonksiyonları bir arada sunan Candy Mikrodalga Fırın; 20 litre iç hacme ve 245 mm çapında döner tablaya sahip. Altı farklı güç seviyesiyle donuk ya da soğuk yiyeceklerin durumuna göre pişirme veya ısıtma yapabiliyor. Kolay kullanımıyla mutfaklara pratiklik katan ürün, hızlıca aperitif yiyecekler hazırlanabildiği gibi yemekleri de kısa sürede ısıtıyor. Üstelik model, geniş iç hacmi sayesinde kalabalık aileler için oldukça uygun. Siz de mutfağınızdaki en iyi yardımcınız olabilecek nitelikte bir ürün arıyorsanız mikrodalga fırını mutlaka değerlendirmelisiniz.

15. Nostalji tutkunlarına özel tasarımıyla: Briz BR1020 Dijital Retro Yeşil Mikrodalga Fırın

Retro tasarımı ve özel rengiyle dikkatleri üzerine çeken Briz BR1020 Dijital Retro Yeşil Mikrodalga Fırın, mutfaklara yeni bir soluk kazandırıyor. Şık ve nostaljik görüntüsü, gören herkesin beğenisini kazanıyor. Tasarımının güzelliği kadar işlevsel özellikleriyle de dikkat çeken mikrodalga fırın, göstergeler için LED ekrana sahip. Ürünün beş farklı güç seviyesi, otomatik buz çözme programı, çocuk kilidi, elektronik saat ve zamanlayıcı özellikleri bulunuyor. En iyi mikrodalga fırın çeşitlerinden biri olan model, minimal tasarımıyla fazla yer kaplamıyor. Hemen her mutfak tasarımına uyum sağlayacak modele göz atmadan geçmeyin!

16. Mutfağına modern bir dokunuş kazandırmak isteyenlere: Electrolux LMS2203EMX Ankastre Mikrodalga Fırın

Otomatik defrost fonksiyonu ile donmuş gıdaların hızlıca çözülmesini sağlayan Electrolux LMS2203EMX Ankastre Mikrodalga Fırın, ağırlık mekanizması ile yiyeceklerin tipini ve gramajını kendi ayarlayarak en ideal programı seçiyor. Böylece ideal gücü ve süreyi bulabiliyor. Ayrıca besin değerlerini koruyarak yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde ısıtılmasını veya çözülmesini sağlıyor. Fırın, mutfak dolaplarına entegre edilerek kullanılabiliyor. Hem bu minimal tasarımı hem siyah rengiyle birçok mutfağa yakışacak bir tasarım sergiliyor. Mevcut fırınınızı değiştirmek ya da yeni bir mikrodalga fırın edinmek isterseniz “En iyi mikrodalga fırın hangisi?” sorusuna cevap niteliği taşıyan ürünü değerlendirebilirsiniz.