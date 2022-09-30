Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki Prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları nelerdir? Prefabrik ev yapım yardımı ne kadar, kaç TL?

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Prefabrik ev yapımı yardımı için başvurular, yapılan açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesineki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gerçekleştiriliyor.

İşte prefanbrik ev yardımı başvuru şartları:

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmak

Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olmak

Onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olmak

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

İhtiyaca göre ve yardım bağlamında belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek verilecek.

