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Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları nelerdir?

30.09.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusunun nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında prefabrik ev yapım yardımı başvuru koşullarını araştırmaya başladı. Konuya ilişkin başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. Peki, Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları nelerdir?

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları nelerdir?

Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı başvuru şartları nelerdir?

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Prefabrik ev yapımı yardımı için başvurular, yapılan açıklamaya göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesineki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gerçekleştiriliyor.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İşte prefanbrik ev yardımı başvuru şartları:

Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmak

Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olmak

Onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olmak

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI NE KADAR, KAÇ TL?

İhtiyaca göre ve yardım bağlamında belirlenmiş kıstaslara haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 75.000-TL, prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar destek verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
prefabrik ev
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