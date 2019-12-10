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Prefabrik ev yaptırmak isterken dolandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:48 | Son Güncelleme

Adana’da bir vatandaş, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesinden arsasına prefabrik ev yaptırmak isterken aynı kişi tarafından 3, ortağı tarafından da 2 kere olmak üzere toplam 33 bin lira dolandırıldı.32 yaşındaki Özgür Öztaş, 2018 yılı Eylül ayında babasından kalan Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi’ndeki 304 metrekare arsaya prefabrik ev yaptırmak istedi.

Adana’da bir vatandaş, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesinden arsasına prefabrik ev yaptırmak isterken aynı kişi tarafından 3, ortağı tarafından da 2 kere olmak üzere toplam 33 bin lira dolandırıldı.
32 yaşındaki Özgür Öztaş, 2018 yılı Eylül ayında babasından kalan Sarıçam ilçesine bağlı Bayramhacılı Mahallesi’ndeki 304 metrekare arsaya prefabrik ev yaptırmak istedi. Araştırmalara başlayan Öztaş, iddiaya göre, ikinci el eşya satışı yapılan bir internet sitesinde B.A.’nın prefabrik ev ilanlarını gördü ve ilandaki numarayı aradı. B.A. ile arsasında görüşen Öztaş, 75 metrekare oturumlu ve 1 ay sonra teslim edilecek ev için 37 bin liraya anlaştı. Bunun üzerine de Öztaş, anlaşma şartlarına göre B.A.’ya 15 bin lira verdi.

İşçiler betondan temel yapıp gitti
Aradan 10 gün geçtikten sonrada B.A. tekrar Öztaş’ı arayarak, ‘İşe başlayamadım. Senden aldığım para ile borçlarımı ödedim. Bana 8 bin lira daha ver malzemeleri getirip işe başlayacağım’ dedi. Öztaş ise evi bir an önce yapılsın diye parayı B.A.’ya verdi. Parayı vermesinin ardından arsaya işçiler geldi ve betondan temel yapıp demirleri bırakıp gitti. Daha sonra ise sürekli B.A. ve Öztaş telefonda ev yüzünden tartıştı. Son olarak da B.A., Öztaş’tan ‘Söz veriyorum 4 bin lira ver bitireceğim’ diyerek parayı aldı.

Ortağı da dolandırdı
Aradan geçen zamanda ise yine Öztaş B.A.’ya 2 bin lira para verdi ve bir gelişme olmadı. 27 Eylül 2018 tarihinde ise bu sefer B.A.’nın ortağı olduğunu iddia ettiği M.T., Öztaş’a ulaşarak, ‘B.A. sahtekardır. Siz bana 3 bin lira verin ben bu işi bitireceğim’ diyerek toplamda 6 bin lira da Öztaş’tan para aldı ve bir daha telefonlarına çıkmadı.

“Suç duyurusunda bulunuldu”
Öztaş ise sosyal medya hesaplarından kendisi gibi mağdurları bularak geçen 15 Kasım 2019’da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek B.A. ile M.T. hakkında suç duyurusunda bulundu. Aradan geçen sürede arsadan demirlerin de çalındığını ve şu an mağdur olduğunu belirten Öztaş, “İnternet üzerinden bulduğumuz kişiyi aradık ve gelip keşif yaptılar. 75 metrekare oturumlu prefabrik yapı için 37 bin lira fiyat çıkarttılar. 15 bin lira iş başlangıcında, iş ortasında 15 bin lira, iş bitiminde ise 7 bin lira vermek üzere anlaştık. 15 bin liraya verdikten sonra buraya malzeme gelmedi. Biz daha sonra telefonla arayıp baskı yaparak 2-3 malzeme getirdiler” diye konuştu.

“Böyle 33 bin lira para kaptırdık”
Toplam 33 bin lira para kaptırdığını ifade eden Özgür Öztaş, “Bizden daha sonra 15 bin lira daha talep ettiler. Sonra telefonda tartışınca ‘8 bin lira ver. Evi 20 gün içerisinde teslim edeceğim’ dedi. Biz de 8 bin lirayı verdik ama ne yazık ki bir gelişme olmadı. Sonra yine 4 bin lira talep etti. Karısının, çocuğunun üzerine yemin etti. Onu da verdik ama yine bir gelişme olmadı. Toplamda böyle böyle 33 bin lira para verdik” ifadelerini kullandı.

“Benim haricimde birçok kişiyi dolandırdı”
B.A.’nın ortağı M.T. tarafından da 6 bin lira dolandırıldığını aktaran Öztaş, daha sonra şunları söyledi:
“Bir ortağı geldi daha sonra ‘B.A. sahtekardır ama siz bana geri kalan parayı verin ben ondan malzemenizi alıp evi tamamlayacağım’ dedi. Biz de ona 2 defa 3 bin lira verdik değişiklik olmadı. 2 ortak da dolandırmış oldu. Hala aradığımızda yapacağım diyor. Savcılığa gideceğimizi söylediğimizde ise hiçbir hakkımız olmayacağımızı söyledi. Benim haricimde birçok kişiyi dolandırmıştır. Ortaklaşa gidip suç duyurusunda bulunduk. Artık savcının kararına kaldı işimiz.”

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