"Prekaz Katliamı" kurbanları anıldı

PRİŞTİNE (AA) - Kosova'nın orta kesimindeki Prekaz köyünde 1998 yılında Sırp güçleri tarafından öldürülen, Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) kurucu ve komutanlarından Adem Jashari'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla kişi katliamın 21. yılında anıldı. Jashari ve ailesinin Sırp güçlerine karşı koyması ve fedakarlığını da temsil etmesi nedeniyle "UÇK Destanı" olarak da anılan "Prekaz Katliamı" nedeniyle başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlasında tören düzenlendi. Törene, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Ramush Haradinaj, Savunma Bakanı Rrustem Berisha'nın yanı sıra üst düzey temsilciler, Jashari ailesinin üyeleri ve Kosovalılar katıldı. Cumhurbaşkanı Thaçi, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın, Adem Jashari önderliğindeki Jashari ailesinin bu emsalsiz fedakarlığını hatırladığını, bu sayede de dünyanın Kosova'yı anladığını belirtti. Sırbistan tarafından soykırım boyutunda etnik temizlik yapıldığını anımsatan Thaçi, burada 13 bin 500 Arnavut sivilin öldürüldüğünü, Arnavutlara yönelik 400 katliamın gerçekleştirildiğini ve 20 bin kadar kadının tecavüze uğradığını vurguladı.

Thaçi, "UÇK destanı, bizim hürriyet ve kurtuluş mücadelemizde geri adım olmadığını kanıtladı. UÇK, Arnavut milletinin tarihinde en büyük ulusal proje oldu. Özgürlük şehitlerine, malullere, gazilere, Kosova'nın kurtuluşu için fedakarlık gösteren tüm vatandaşlara ve hürriyet için elinden geleni yapan diasporaya bugün ve her zaman saygı duyuyoruz." ifadelerini kullandı. UÇK destanının ilk kez Kosova ordusu tarafından anıldığına işaret eden Thaçi, Kosova'nın yakın gelecekte NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir parçası olacağını, ABD ile dostluklarının daha da pekişeceğini kaydetti. Başbakan Haradinaj da 1998 yılı mart ayında "Avrupa'nın ortasında bir ailenin yok edildiğini ancak dünyanın uyandığını" söyledi. Adem Jashari'nin, "kendini canı pahasına korumaya hazır olan bir toplumun güvenli bir geleceğe sahip olduğu" yönünde ders verdiğini dile getiren Haradinaj, "Kosova ordusu barışla geldi ve ne güney ne de kuzeydeki Kosova halkına karşı kullanılacaktır. Kosova'nın dostlarıyla, ABD'yle, Kosova'yı istediğimiz hale getirmeyi başaracağız." şeklinde konuştu.