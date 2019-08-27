Prematüre bebeğe beyin ameliyatı

Kayseri’de 6.5 aylık olarak dünyaya gelen bebek Sivas’ta endoskopik yöntemle hidrosefali ameliyatı oldu.

Kayseri’de Gamze ve Göktürk Yağlıpınar çiftinin 6.5 aylıkken dünyaya gelen ilk çocukları Yunus Emre Yağlıpınar, doğumundan sadece 5.5 ay sonra ciddi bir operasyon geçirdi. 1 kilo 300 gram olarak dünyaya gelen bebeğin ilk ayında beyninde kist tespit edildi. Kistin büyümesi ise hidrosefali hastalığına neden oldu. Beyinde sıvı artışı olduğu için kafatası büyüyen bebeğe çok küçük olduğundan dolayı cerrahi müdahale yapılamadı. Türkiye’nin birçok yerinde çare arayan aile aradığı şifayı Sivas’ta buldu.

Endoskopik yöntem kullanıldı

Sivas Medicana Hastanesinde tedavi atına alınan Yunus Emre bebek, geçtiğimiz gün Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mustafa Gürelik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Endoskopik yöntemle gerçekleştirilen operasyonda minik bebeğin beynindeki kist diğer sıvı yolları ile ağızlaştırılarak tedavi edildi. Türkiye’de sayılı merkezde gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Gürelik, ”Bebeğimiz şu anda beş buçuk aylık. Komşu şehir Kayseri’den geldi. 28 haftalıkken erken doğumla yaklaşık 1 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya geldi. Tabii ki yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip ediliyor. Takipler sırasında da beyninde bir doğumsal kist olduğu tespit ediliyor. Bebek tabi gelişim süresi içinde de kistinde büyüme meydana geliyor. Daha sonra ikincil bir soruna Hidrosefali adını verdiğimiz başka bir sonra daha yol açarak ikisi birlikte kafa içinde yüksek basınç artışına kafanın hızla büyümesine ve çeşitli sorunlara yol açıyor. Tabi bu dönemde tedavi olarak karşılarına şant adını verdiğimiz tedavi seçeneği ameliyatlı bir tedavi seçeneği çıkıyor. Hastamızın annesi babası da başka tedavi arayışlarına giriyor ve bir şekilde bize hastanemize ulaştılar” dedi.