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Prematüre bebek bakımının 8 altın kuralı! Pandemide bunlara dikkat

16.11.2020 11:08 | Son Güncelleme:
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Prematüre bebek bakımının 8 altın kuralı! Pandemide bunlara dikkat

Prematüre bebek bakımı koronavirüs pandemisinde daha da önem taşıyor. Beklenenden daha erken dünyaya gelen bebekler, doğum haftasına bağlı olarak bazı yaşamsal zorluklar çekebiliyor. Bu da aşırı dikkat isteyen bir süreci beraberinde getiriyor. Peki prematüre bebek bakımında covid-19 pandemisinin riskleri de eklenince nelere dikkat etmek gerekiyor? İşte covid-19 pandemisinde prematüre bebek bakımı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Prematüre bebek bakımının zorluklarına bu yıl bir de Covid-19 pandemisinin riskleri eklendiğinde mücadelenin çok daha kritik bir hal aldığını, dolayısıyla prematüre bebeklerin bakımına Covid-19 günlerinde çok daha dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Acıbadem Altunizade Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Çekmez, “Aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığı bu mevsimde daha da dikkatli olunması gerekiyor. Ayrıca korona enfeksiyonlu hamile sayılarında artış görülüyor. Bu da anne adayının ve anne karnındaki bebeklerin sağlık durumunun bozulup prematüre doğum yaşanmasına neden oluyor” uyarısında bulunuyor. Prof. Dr. Ferhat Çekmez, prematüre bakımında ihmal edilmemesi gereken 8 kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

ÖNCE KENDİNİZİ KORUYUN!

Anne babalar önce kendini korumalı. Maskelerini takmaya, ellerini yıkamaya, eve geldiklerinde kıyafetlerini değiştirmeye özen göstermeli. Böylece kendilerini koruyarak dolaylı yoldan bebeklerini de korumuş olurlar.

ÖĞMEYİN, ÖPTÜRMEYİN!

Prematüre bebeğinizi özellikle de Covid-19 pandemisi sürecinde öpmeyin, kimseye de öptürmeyin. Bebeğinizi mümkün olduğunca kucağa almalarına izin vermeyin.

KALABALIKTAN UZAK TUTUN!

Soğuk havalarda bebeklerin dışarı çıkarılmaması ve kalabalık ortamlardan uzak tutulması gerekiyor. Aile büyükleri ve bakıcılar konusunda da hassas davranılmalı. En ufak bir Covid-19 ya da grip belirtisinde bebekle olan temasları kesilmeli.

ZİYARETLERİ SINIRLANDIRIN

Yoğunbakımda yatan prematüre bebeklerin korunması için ziyaretler sınırlandırılmalı ya da tamamen kesilmeli. Ailelerin bu konuda daha anlayışlı olması hem kendi bebeklerini hem de yoğun bakımdaki diğer minikleri korumak için çok değerli.

ELLERİNİZİ MUTLAKA YIKAYIN

Bebeğe bakım vermeden ya da temasa geçmeden önce mutlaka eller yıkanmalı, ardından da el dezenfektanı kullanılmalı.

BOL BOL EMZİRİN

Yenidoğan Yoğun Bakım ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferhat Çekmez “Anne sütünün koruyucu özelliği böyle dönemlerde daha hayati hale geliyor. Özellikle annelerin bebeklerine anne sütü verme konusunda fazladan gayret göstermeleri bebeklerin bağışıklıklarının desteklenmesi açısından olmazsa olmaz nitelikte” diyor.

AŞILARINA DİKKAT EDİN

Prematüre bebekler için ölümcül olabilen bir virüs de RSV yani respiratuvar sinsisyal virüs. RSV, grip ve soğuk algınlığı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor ancak tedavisinde gecikme olursa akciğerleri tehdit ediyor. Prematüre bebeklerin özellikle 1500 gram altında doğanların, doktorların önerisi olursa RSV virüsüne karşı aşılanması vücut dirençlerinin ekstradan düşmesini önlemeye yardımcı oluyor. Ayrıca 6 aydan büyük bebeklere yapılacak influenza aşısı ile bu dönemde onları sarsacak başka virüslere karşı koruma sağlanabilir.

İLAÇLARINI VE VİTAMİNLERİNİ AKSATMAYIN

D vitamini, demir ilacı, probiyotik ve 6. aydan sonra omega -3 gibi ilaçlarının düzenli olarak kullanılması onların büyüme ve bağışıklığının daha iyi olup enfeksiyona yakalanma oranını azaltacağından ihmal etmeyin.

KORONAVİRÜSLÜ GEBE SAYISI ARTIYOR!

Prof. Dr. Ferhat Çekmez “Gebelerin de özellikle maske, el hijyeni, kalabalık ortamlardan uzak durma, dengeli beslenme, doktor kontrolünde vitamin kullanımı ve istirahat gibi önlemleri alması erken doğum oranını azaltabilir. Ayrıca bu önlemler korona enfeksiyonlu anne adaylarının sayısının azalmasına da yardımcı olur. Çünkü korona enfeksiyonlu gebe sayılarında artış görülüyor. Bu da anne adayının ve anne karnındaki bebeklerin sağlık durumunun bozulup prematüre doğum yaşanmasına neden oluyor” diyor.

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