Prematüre bebek, şant ameliyatıyla hayata tutundu

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ercan Tutak, geçen yıl 33 haftalıkken dünyaya gelen Zeynep Çanta'nın kafasına, doğumdan 15 gün sonra şant takıldığını anlatarak, "Bebeğinden vazgeçmeyen anne, bebeği her hali ile kabul edeceğini söyleyerek gebeliğini 33. haftaya kadar getirdi. Doğumdan sonra da takiplerde bu sıvının beyin dokusunu sıkıştırmaya başladığı gözlendiğinde bu sıvının bir tüp aracılığıyla beyinden karın boşluğuna aktarıldığı şant operasyonu yapıldı şimdi bu bebeğimiz sağlıklı bir durumda." dedi. Tutak, yılmadan hayata bağlanan Zeynep Çanta'nın, ısrarla yaşama tutunduğunu ve tedavilere olumlu sonuç vererek hayatta kalmak için adeta savaştığını anlattı. Zeynep Çanta'nın, hastalığı hakkında bilgi veren Tutak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gebeliğin ilk 3 ayında organ gelişimlerinin olduğu evrede meydana gelen bazı aksaklıklar bazen ağır bazen hafif sağlık sorunlarına neden olabilir. Zeynep'in beyninin iki yarı küresini birleştiren corpus callosum denen kısmı hiç gelişmemiş veya az gelişmiş olması ile birlikte beyinde olması gerekenden fazla miktarda beyin omurilik sıvısı birikimi söz konusuydu. Daha önce başvurduğu birkaç merkezde anneye bebeğinin anormal olabilme olasılığının yüksek olduğu ve isterse gebeliğini sonlandırabileceği belirtilmişti."

- "Beyinde sıvı birikimi anne karnında teşhis edilebilir bir durumdur" Doç. Dr. Tutak, doğumdan 15 gün sonra kafasına şant takılan Zeynep Çanta'nın annesi Gönül Çanta'nın, bu süreçte doktorlara büyük bir katkı sunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Bebeğinden vazgeçmeyen anne, bebeği her hali ile kabul edeceğini söyleyerek gebeliğini 33. haftaya kadar getirdi. Doğumdan sonra da takiplerde bu sıvının beyin dokusunu sıkıştırmaya başladığı gözlendiğinde bu sıvının bir tüp aracılığıyla beyinden karın boşluğuna aktarıldığı şant operasyonu yapıldı. Şimdi bu bebeğimiz gayet sağlıklı bir durumda. Ayrıca erken doğuma bağlı beslenme problemleri de ortadan kalktıktan sonra sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Beyinde sıvı birikimi anne karnında teşhis edilebilir bir durum. Doğumdan sonra bebeğin durumu ve hastalığın şiddetine göre şant takılması önem taşır." Tutak, 17 Kasım'ın Dünya Prematüre Günü olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de her yıl yaklaşık 150 bin prematüre bebeğin dünyaya geldiğini, bunların üçte birinin bin gramın altında doğduğunu ifade etti.