Hayatta kalma ihtimali düşük görülen ve Ali ile Serap ismi verilen prematüre ikizler, Olimpos Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde tedavi altına alındı. Uzm. Dr. Ali Haydar Sever gözetiminde tedavilerine devam edilen ikizler, 81 gün sonra 2 kilo 680 ve 2 kilo 660 gram ağırlığına ulaşınca taburcu edildi.

Büyük sevinç yaşayan Çelik çiftinin mutluluğuna, 26 haftalıkken 820 ve 850 gram dünyaya gelen bebeklerine bir şey olacağı düşüncesiyle gölge düştü.

Serik ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Mustafa ile 29 yaşındaki Ayşegül Çelik çifti, ilk çocuklarının ardından yeniden anne ve baba olmaya karar verdi. Bir süre sonra Ayşegül Çelik eşiyle gittiği doktor kontrolünde ikiz bebekleri olacağını öğrendi.

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 26 haftalıkken 820 ve 850 gram ağırlığında hayata gözlerini açan ikiz bebekler Ali ve Serap, yaklaşık üç aylık zorlu yoğun bakım sürecinin ardından yaşama tutundu.

- "Bebeklerimi görünce içime umut doğdu"

Baba Mustafa Çelik, AA muhabirine, zorlu bir süreç yaşadıklarını ama bu sürecin mutlu sonla neticelendiğini söyledi.

Çok küçük doğan bebeklerini gördüklerinde umutlarını hiçbir zaman yitirmediklerini anlatan Çelik, "Bebeklerimiz çok erken dünyaya geldi. Doğumun ardından yoğun bakım ünitesi önünde gözyaşı döktük. Çok küçüklerdi, Dokunmaya korkuyorduk. Savaşçı bebeklerimiz hayata tutundu. Çok mutluyuz. Bebeklerimiz şimdi gayet sağlıklı." dedi.

Anne Ayşegül Çelik de zorlu bir dönemin ardından bebeklerini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Doğumdan sonra çok üzüldüğünü ancak çocuklarını ilk gördüğünde mutlu olduğunu aktaran Çelik, "Bebeklerimi görünce içime umut doğdu. Onların kokusunu, kalp atışını hissettim. Bu bana güç verdi. Ben de onlara güç vermeye çalıştım. Bebeklerim doktorlarımın desteğiyle hayata tutundu." diye konuştu.

- Bebeklerine doktorlarının ismini verdiler

Uzm. Dr. Ali Haydar Sever ise doğumdan sonra bebeklere yoğun bir tedavi uyguladıklarını, her organının gelişimini yakından takip ettiklerini kaydetti.