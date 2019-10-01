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Prematüre bebekler Ali ve Serap, inadına "yaşam" dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:03 | Son Güncelleme

Antalya'da 820 ve 850 gram ağırlığında dünyaya gelen ikiz bebekler Ali ve Serap, yaklaşık üç aylık zorlu yoğun bakım sürecinin ardından hayata tutundu - Baba Mustafa Çelik: - "Çok küçüklerdi, dokunmaya korkuyorduk. Savaşçı bebeklerimiz hayata tutundu. Çok mutluyuz" - Anne Ayşegül Çelik: - "Bebeklerimi görünce içime umut doğdu. Onların kokusunu, kalp atışını hissettim. Bu bana güç verdi. Ben de onlara güç vermeye çalıştım"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da 26 haftalıkken 820 ve 850 gram ağırlığında hayata gözlerini açan ikiz bebekler Ali ve Serap, yaklaşık üç aylık zorlu yoğun bakım sürecinin ardından yaşama tutundu.

Serik ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Mustafa ile 29 yaşındaki Ayşegül Çelik çifti, ilk çocuklarının ardından yeniden anne ve baba olmaya karar verdi. Bir süre sonra Ayşegül Çelik eşiyle gittiği doktor kontrolünde ikiz bebekleri olacağını öğrendi.

Büyük sevinç yaşayan Çelik çiftinin mutluluğuna, 26 haftalıkken 820 ve 850 gram dünyaya gelen bebeklerine bir şey olacağı düşüncesiyle gölge düştü.

Hayatta kalma ihtimali düşük görülen ve Ali ile Serap ismi verilen prematüre ikizler, Olimpos Hastanesi Yenidoğan Ünitesinde tedavi altına alındı. Uzm. Dr. Ali Haydar Sever gözetiminde tedavilerine devam edilen ikizler, 81 gün sonra 2 kilo 680 ve 2 kilo 660 gram ağırlığına ulaşınca taburcu edildi.

Çelik çifti, sürekli organ gelişimleri takip edilen bebeklerini sağlıklı şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Bebeklerimi görünce içime umut doğdu"

Baba Mustafa Çelik, AA muhabirine, zorlu bir süreç yaşadıklarını ama bu sürecin mutlu sonla neticelendiğini söyledi.

Çok küçük doğan bebeklerini gördüklerinde umutlarını hiçbir zaman yitirmediklerini anlatan Çelik, "Bebeklerimiz çok erken dünyaya geldi. Doğumun ardından yoğun bakım ünitesi önünde gözyaşı döktük. Çok küçüklerdi, Dokunmaya korkuyorduk. Savaşçı bebeklerimiz hayata tutundu. Çok mutluyuz. Bebeklerimiz şimdi gayet sağlıklı." dedi.

Anne Ayşegül Çelik de zorlu bir dönemin ardından bebeklerini sağlıklı şekilde kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Doğumdan sonra çok üzüldüğünü ancak çocuklarını ilk gördüğünde mutlu olduğunu aktaran Çelik, "Bebeklerimi görünce içime umut doğdu. Onların kokusunu, kalp atışını hissettim. Bu bana güç verdi. Ben de onlara güç vermeye çalıştım. Bebeklerim doktorlarımın desteğiyle hayata tutundu." diye konuştu.

- Bebeklerine doktorlarının ismini verdiler

Uzm. Dr. Ali Haydar Sever ise doğumdan sonra bebeklere yoğun bir tedavi uyguladıklarını, her organının gelişimini yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bebeklerin zorlu süreçlerini en iyi şekilde geçirmeleri için çabaladıklarını belirten Sever, "Onları sağlıklı şekilde taburcu ettik, hastane kontrollerini sürdürüyoruz. Kiloları, sağlıkları şu an gayet iyi. Bebeklere benim ve doktor arkadaşım Serap'ın ismini verdiler. Bu bizim için onur verici. Bebekleri sağlıklı şekilde anne ve babasının kucaklarına vermek mutluluk kaynağı." ifadelerini kullandı.

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Fahri İslim ise yeni doğan bebekler için Sağlık Bakanlığının büyük çabaları olduğunu, bu nedenle 19 yataklı yenidoğan ünitesi kurarak özellikle riskli hamilelikleri kontrol altında tutmak ile erken doğan bebekleri sağlıklı şekilde taburcu etmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

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