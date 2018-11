Prematüre bebekler ve süt kardeşleri buluştu

İSTANBUL, (DHA) - TOPLUMDA erken doğan bebeklerle ilgili farkındalık oluşturmak için her yıl 17 Kasım'da kutlanan Dünya Prematüre Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Memorial Şişli Hastanesi ev sahipliğinde 'Bir Damla Hayat' etkinliğinin bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirildi. Etkinlikte prematüre çocuklar ve aileleri bir araya geldi, doyasıya eğlenip, moral depoladı.

Türkiye'de her yıl doğan çocuklardan 150 binin prematüre olduğunu belirten Doç. Dr. Tutak, "10 gebeliğin 1'i 37. haftadan önce doğumla sonuçlanıyor. Dünyadaki tabloda bu şekildedir. Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 buçuk milyon çocuk dünyaya geliyor, bunun 150 bini prematüre, yaklaşık 50 bini de 1500 gramın altına doğuyor" diye konuştu.

10 yıl çocuğunun olmasını bekleyen ve tüp bebek yöntemiyle hamile kalan 35 yaşındaki prematüre bebek annesi Zoryana Özdemir, "Suyum geldi, sezaryenle doğum yaptım. 29 haftalık ve 1 kilo 430 gram dünyaya geldi. 1 buçuk ay yoğun bakımda kaldı. Her gün yanına gittim, günde sadece 1 saat kucağıma alabildim. Şimdi hızlı büyüyor, hareketli, meraklı konuşmaya çalışıyor" dedi.

"HER ŞEY NORMAL GİDİYORDU, KARIN AĞRISYLA GELİP DOĞIM YAPTIM"

Semanur Bayrakçı da, "3 yıldır evliyim, ilk çocuğum. AdınıFatih koyduk, 28 haftalık doğdu,1160 gram dünyaya gelmişti şu anda 1415 gram.20 gündür hastanede yoğun bakımda. Şimdilik her şey yolunda gidiyor. Erken geldiği için biraz telaşlandık ve heyecanlandık. Doktorumuzun takibiyle şu an mutluyuz, çıkacağı günü bekliyoruz. Her gün 1 saat kucağıma alıyorum, sütümü sağıyorum, onu görmeden olmuyor. Hamilelik sürecimde ilk günden beri olumsuz giden hiçbir şey olmadı. Hatta mide bulantısı, aşerme gibi bir şey de yaşamadım. Ufak bir karın ağrısıyla hastaneye geldim, yatışım yapıldı akşamına zaten doğum gerçekleşti" dedi.