Prematüre bebeklerin beslenmesinde yerli üretim

Coşkun cihazdaki yazılımın, prematüre doğan bebeğe ne kadar ilaç verileceği konusunda doktora ilaç önerisinde bulunduğunu anlatarak, "Doktor isterse bunu kullanabiliyor isterse de ilaçta değişiklik yapabiliyor. Doktora kolaylık sağlayan cihaz, işlem sırasının karışıklığını önleyerek hastaya güvenle ilaç verilmesine de imkan tanıyor. Doktorun onayladığı ilaç direkt makineye geliyor. Hemşirenin onayıyla da cihaz dolumu başlatıyor. Bebeğin 24 saatlik ilacı ayarlanabiliyor." diye konuştu.

Cihazın Sağlık Bakanlığına bağlı 5 hastanede aktif olarak kullanıldığını belirten Coşkun, "Cihazımızın yazılımı tamamen yerli bizlere ait olduğu için erken doğan bebekte, doktora yazılım konusunda da kolaylık sağlıyor." dedi.

Yenidoğan yoğun bakım servislerinde prematüre bebeklerin beslenmesinde kullanılması zorunlu olan cihaz, Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki teknoparktaki mühendislerce yerli imkanlarla üretildi. Cihaz, 2 yıllık Ar-Ge çalışmalarının ardından Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde de kullanılmaya başlandı.

DUYGU YENER - Türk mühendislerinin prematüre bebeklerin beslenmesine yönelik ürettiği yerli cihaz, hem hekimlere kolaylık sağlıyor hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

Kağıt yükünü de ortadan kaldıran cihazın Ar-Ge çalışmaları için KOSGEB'ten ilk olarak 750 bin liralık inovasyon desteği aldıklarını aktaran Coşkun, toplam desteğin, tekno yatırımla birlikte 5 milyon lirayı bulacağını söyledi.

- "Hedefimiz şehir hastanelerinde yer almak"

Coşkun, cihazın dışa bağımlılığı da ortadan kaldıracağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren bir hastane için yıllık bir milyon lira paramız dışarı gidiyordu. Kendi mühendislerimiz, kendi hocalarımız kendi altyapımızla bütün bu para Türkiye'de kalacak. Ülkemizin içinde geçtiği şu süreçte böyle bir katkıda bulunmamız bizi çok mutlu etti.

Cihaz 5 büyük ildeki hastanelerde aktif kullanılmakta çok da başarılı sonuçlar aldık. KOSGEB'in desteğiyle seri üretime başladık. Bundan sonraki hedefimiz, 5 cihazımıza daha patent alıp piyasaya sürmek. Şehir hastanelerinin yüzde 20 yerli cihaz kullanma zorunluluğu olduğu için biz de şehir hastanelerimizde yerimizi almak istiyoruz."

