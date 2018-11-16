Prematüre bebeklerin sağlık sorunlarında

Prematürenin 37 hafta ve öncesinde doğmuş bebeklere denildiğini söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Prematüre bebekler doğum haftasına ve doğum ağırlığına göre sınıflandırılır. Prematüre doğumların sebebi anneden ya da bebekten kaynaklı, çevresel veya genetik olarak değişir. Prematüre bebeklerin ağırlığı tam zamanında doğan bebeklere göre çok azdır. Bu yüzden bu bebeklerde beslenme çok önemlidir. Prematüreler normal bebeklere göre; daha uykuludur, emme-yutma refleksleri gelişmemiştir, sindirim ve sinir sistemleri zayıftır, daha güçsüzdürler. Prematüre beslenmesinde kullanılan yöntemler bebeğe özgüdür. Beslenme şekli, günlük alım miktarları, verilecek ek vitamin ve minerallerin saptanması, bebeğin doğduğu haftaya ve doğum ağırlığına göre değişmektedir. Enerji gereksinimleri normal bebeklere göre çok daha fazladır” diye konuştu.

İSTANBUL, (DHA)- PREMATÜRE bebeklerde beslenmenin önemini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Prematüre beslenmesinde kullanılan yöntemler bebeğe özgüdür. Beslenme şekli, günlük alım miktarları, verilecek ek vitamin ve minerallerin saptanması, bebeğin doğduğu haftaya ve doğum ağırlığına göre değişir" dedi.

BEBEKLERİN BESLENME SIKLIĞI AĞIRLIĞINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Prematüre bebeklerde 3 çeşit beslenme şekli olduğunu söyleyen Dyt. Aksoylu, beslenme şekillerini şöyle sıraladı:

"İntravenöz yani damar yolu ile beslenme veya parenteral beslenmede çok erken doğan bebekler ilk günlerde serum ile beslenir. Bebeğin ihtiyacı olan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral değerleri hesaplanarak damar yolu ile beslenme sağlanır. Günlük beslenmesinin yüzde 75’i enteral yolla sağlanana kadar parenteral beslenmeye devam edilmelidir.

Enteral beslenmede anne sütü veya prematüre mamaları ağız veya burun yolundan sonda ile bebeğe verilerek beslenmesi sağlanır. Enteral beslenmenin çeşitli yolları vardır. Bunlar; nazogastrik (solunum sıkıntısı olmayan bebeklerde, tüple beslenme sağlanır), orogastrik (solunum sıkıntısı olan bebeklerde tercih edilen yöntemdir) ve transplorik (kusma ve aspirasyon riskini azalttığı için tercih edilir fakat istenmeyen etkileri de bulunmaktadır) olarak üç şekilde görülebilir.

Oral yani ağızdan beslenmeye geçiş ise 32 haftalık, emme-yutma-solunum fonksiyonları gelişmiş bebeklere uygulanır. Başlangıçta günde 1 kez ağızdan, 1 kez ağızdan 2 kez enteral beslenme, 1 kez ağızdan 1 kez enteral beslenme ve tam olarak ağızdan beslenme şeklinde devam eder.