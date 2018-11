Prematüre bebeklerin sağlık sorunlarında

1000-1200 gram ağırlığındaki bebekler 2 saatte bir, 1200-1800 gram ağırlığındaki bebekler 2-3 saatte bir, 1800-2500 gram ağırlığındaki bebekler 3-4 saatte bir beslenmelidir. Bunun yanı sıra, 1000 gramdan düşük bebekler her öğünde 4-6 ml, 1000-1500 gram arasındakiler her öğünde 6-8 ml, 1500-1800 gram arasındakiler her öğünde 8-15 ml, 2000-2500 gram arasındakiler her öğünde 15-20 ml olacak şekilde beslenmeleri sağlanmalıdır.”

PREMATÜRE ANNE SÜTÜ ZENGİNLEŞTİRİLMELİ

Bebeğe anne sütü verilmesinin önemine vurgu yapan Dyt. Aksoylu, “Anne sütü bebeği rahatlatır ve her annenin sütü kendi bebeği için uygundur. Anne sütündeki koruyucu etmenler küçük prematüreler için oldukça önemlidir. Anne sütünün alerjen etkisi yoktur ve daha kolay tolere edilir. Emmesi olmayan bebekler için anne sütü steril ortamda sağılıp biriktirilmeli ve bebeğe verilmelidir. Prematüre anne sütünün zamanında doğum yapmış anne sütüne göre enerji, yağ, kalsiyum, demir, çinko ve sodyum miktarı yüksek, protein, laktoz ve fosfor miktarı düşüktür. Bu yüzden prematüre doğum yapan annelerin sütü zenginleştirilir. Human milk fotifier anne sütünü zenginleştirmek için kullanılan ticari bileşimdir. 100 ml anne sütüne 1 gram ile başlanır ve 3 grama kadar arttırılır. Bu şekilde hem anne sütünün üstünlüklerinden yararlanılır hem de prematürenin gereksinimi olan yüksek enerji ve besin öğeleri karşılanmış olur. 34 haftadan küçük doğmuş bebeklerde, 1500 gramın altında doğanlarda, 2 hafta damar yolu ile beslenenlerde, taburculuk sonrası beslenme riski olanlarda zenginleştirme gereklidir” diye konuştu.