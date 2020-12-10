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  4. Prematüre buzağı Mülayim! Çiftçi aile Mülayim'e bebekleri gibi bakıyor

Prematüre buzağı Mülayim! Çiftçi aile Mülayim'e bebekleri gibi bakıyor

10.12.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde çiftçilik yapan Osman ve Kılabdan Gönül çiftinin ineği Fındık, erken doğum yaptı. Prematüre doğan buzağıya Mülayim ismini veren çift, ona adeta bebek gibi bakıyor, kendi elleriyle besliyor.

Altınordu ilçesine bağlı Akkese Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gönül çiftinin ineği Fındık, erken doğum yaptı. Karı koca, erken doğan buzağıyı yaşatabilmek için veteriner hekimin tavsiyesi üzerine evlerine getirdi. Buzağıyı biberonla besleyen çift, ilaçlarını da düzenli veriyor.

İki çocuk annesi Kılabdan Gönül, ayrıca buzağının evi kirletmemesi için hasta bezi bağlıyor. Aile, "Mülayim" adını verdikleri buzağıya uyuyabileceği alan da oluşturdu. Büyük plastik leğenin içine örtü seren çift, zaman zaman buzağıyı sallayarak uyutuyorlar.

'GÜNÜMÜN BÜYÜK KISMI MÜLAYİM İLE İLGİLENEREK GEÇİYOR'

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Kılabdan Gönül yaptığı açıklamada, buzağının yaklaşık 1,5 ay erken doğduğunu söyledi. Evde yaşatmaya çalıştıkları buzağıya "Mülayim" adını verdiklerini ifade eden Gönül, buzağıya bebek gibi bakarak sağlıklı şekilde büyümesini sağladıklarını belirtti.

İki oğlu olduğunu dile getiren Gönül, Mülayim'i de çocuk yerine koyarak adeta üçüncü oğullarıymış gibi sevdiklerini anlattı.

Gününün büyük kısmını buzağı ile ilgilenerek geçirdiğini aktaran Gönül, bir süre daha Mülayim'in kendileriyle yaşamaya devam edeceğini, ardından ahıra annesinin yanına bırakacaklarını vurguladı. Gönül, buzağıyı evde gören komşularının önce çok şaşırdıklarını dile getirerek, sonra çok sevdiklerini hatta bazılarının nazarlık hediye ettiğini sözlerine ekledi.

ÜŞEMESİN DİYE SÜREKLİ SOBA YAKIYORLAR

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Buzağının sağlıklı büyümesi için ellerinden geleni yaptıklarına işaret eden Gönül, "Ona her türlü ilgi ve şefkati göstererek annesini aratmamaya çalışıyoruz." dedi. Mülayim'in üşümemesi için evde sürekli soba yaktıklarını belirten Osman Gönül, geceleri de sık sık buzağıyı kontrol ettiklerini vurguladı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN MÜLAYİM'E ALTIN HEDİYESİ

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Gönül çiftinin evini ziyaret etti. Ziyarette, Gönül ailesine Bakan Pakdemirli'nin selamlarını ileten Yılmaz, ekranlarda gördükleri haber sonrası çok duygulandıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli'nin, buzağının, ailenin evinde adeta kuvöz ortamı oluşturularak bakılması, hayvanı yaşatmak için her türlü çabanın sarf edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu aktaran Yılmaz, "Bunun üzerine Sayın Bakanımız, sizlere bir hediye takdim etmek istedi. Ben de bugün buraya gelerek Sayın Bakanımızın hem selamlarını getirdim hem de hediyesini iletmek üzere buradayım. Sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.

"Aile erken doğan buzağıyı yaşatmak adına elinden geleni yaparak örnek bir davranış sergilemiştir." diyen Yılmaz, "Aile aynı zamanda ülke hayvancılığının gelişmesine ve hayvan mevcudunun artmasına ciddi katkı sağlamaktadır. İnşallah bu ailemiz bundan sonra işletmesini daha da büyütür. Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Karadeniz bölgesinde buzağı ölümlerinin son yıllarda önemli oranda azaldığına dikkati çeken Yılmaz, böyle duyarlı insanlar sayesinde buzağı ölüm oranın azaldığının altını çizdi. Yılmaz, daha sonra yanında getirdiği çeyrek altını Gönül ailesine takdim etti. Altını alan Kılabdan Gönül ise kurdele yardımıyla altını buzağın boynuna taktı.

AİLE, BAKAN PAKDEMİRLİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Altın hediyesini alan Kılabdan Gönül, kendilerini bu süreçte yalnız bırakmayan ve hediyesini gönderen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerini ileterek, "Biz elimizden geldiğince bu buzağıyı büyütüp daha sonra ait olduğu yere bırakacağız." dedi.

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