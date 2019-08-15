HABER

Prematüre doğan bozayı "Silva" 25 kiloya ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Hayvanat bahçesinde 380 gram olarak prematüre dünyaya gelen, annesi tarafından gömülmek istenirken kurtarılan ve 7 ayda ağırlığı 25 kilograma ulaşan yavru bozayı "Silva", Çekmeköy'deki Park Of İstanbul'da hayata tutundu - Silva'nın bakıcısı biyolog Birol Turan: - "Silva 380 gram doğduğu için yaşamını doğal ortamda sürdüremeyecekti. Annesi de Silva'yı reddetti. Annesi onu gömmek üzereyken aldık. 2 ay kuvözde yaşadı, büyüdü. 12 kişilik bir ekip tarafından 2 ay boyunca 7 gün 24 saat sürekli gözetim altında tutuldu" - "Yavru ayıyı keçi sütüyle besledik. Son 1-2 aydır ete geçmeye başladık. Şu an pişmiş etle besliyoruz. Yaz aylarında sıcak havalarda soğuk karpuz veriyoruz. Silva, keçi sütüyle yapılmış dondurmayı çok seviyor"

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Çekmeköy Park Of İstanbul'daki hayvanat bahçesinde 2 Şubat'ta prematüre olarak dünyaya gelen yavru bozayı "Silva", 7 ayda 25 kiloya ulaştı.

Henüz 7 aylıkken 2 Şubat 2019'da dünyaya gözlerini açan Silva, doğduğunda 380 gram ağırlığındaydı. Annesi gömmek üzereyken bakıcıları tarafından kurtarılan minik Silva, yaşama sımsıkı sarıldı.

İki ay kuvözde kaldıktan sonra tekrar hayvanat bahçesine getirilerek beslenen ve bakılan Silva, 7 ayın sonunda 25 kilogram ağırlığa ulaştı.

Bu arada, yavru ayı Silva'nın aynı ortamda beraber yaşadığı 6 aylık yavru kaplan Kimbo'yla olan yakın ilişkisi dikkati çekiyor. Doğal hayatta ezeli rakip olan yavruların dostluğu, ziyaretçileri de şaşırtıyor. İki yakın arkadaş olan Silva ve Kimbo, tüm günlerini oyun oynayarak geçiriyor.

- "Yavrusuna bakamayacağı zaman gömüyor"

Silva'nın bakıcısı biyolog Birol Turan, AA muhabirine, Silva'nın 2 ay daha annesinin karnında kalması gerekirken 7 aylık ve 380 gram ağırlığında dünyaya geldiğini anlattı.

Normalde ayıların 9 aylıkken 700-800 gram civarında doğduklarını bilgisini veren Turan, "Silva 380 gram doğduğu için yaşamını doğal ortamda sürdüremeyecekti. Annesi de Silva'yı reddetti. Ayılarda öyle bir özellik de var, yavrusuna bakamayacağı zaman gömüyor. Annesi Silva'yı gömmek üzereyken aldık. 2 ay kuvözde yaşadı, büyüdü. 12 kişilik bir ekip tarafından 2 ay boyunca 7 gün 24 saat sürekli gözetim altında tutuldu. 2 aydan sonra yavaş yavaş süt vermeye başladık." diye konuştu.

Yavru ayıların dışkısını yapmaları için annesi tarafından yalanması gerektiğine işaret eden Turan, "İlk 2 ay şöyle bir durum oldu. Annesi vücudunu yalamadığı sürece Silva dışkısını yapamıyordu. Annesi de olmadığı için biz Silva'ya annesi yalıyormuş hissi vererek ıslak mendille tuvaletini yaptırıyorduk. Böyle bir zorluk çektik fakat ondan sonra kendisi yapmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Turan, Silva'nın bu süre zarfında tekrar hayvanat bahçesine döndüğünü, onunla yakın bir ilişki kurduklarını ve yavru ayının kendisini annesi olarak görmeye başladığını dile getirdi.

- "Keçi sütünden yapılmış dondurmaya bayılıyor"

Silva'ya ilk 2 ay boyunca kuvözde özel bakım yapıldığına dikkati çeken Turan, şunları anlattı:

"Yavru ayıyı keçi sütüyle besledik. Keçi sütü besin değeri en yüksek olan süttür. Son 1-2 aydır ete geçmeye başladık. Çiğ et vermiyoruz, şu an pişmiş etle besliyoruz. Büyüdüğü zaman yavaş yavaş onu doğal hayatında nasıl beslenmesi gerekiyorsa o şekilde besleyeceğiz. Yaz aylarında sıcak havalarda soğuk karpuz veriyoruz. Silva, keçi sütüyle yapılmış dondurmayı çok seviyor. Bu yaşına kadar keçi sütüyle beslendiği için keçi sütüyle yapılmış dondurmaya bayılıyor."

Turan, 7 aylık olan Silva'nın, olması gerektiği gibi 25 kilo civarına ulaştığını, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve güzel bir bozayı haline geldiğini söyledi.

Silva'nın her gün düzenli olarak yıkandığını, bit, pire, kene gibi haşerelere karşı da sürekli ilaçlandığını vurgulayan Turan, yavru ayının yıkanmayı çok sevdiğini, özellikle soğuk suya dayanamadığını ve hemen hortumun önüne atladığını dile getirdi.

- İki yaşında annesiyle tanışacak

Biyolog Birol Turan, yavru bozayının 21.00'de yatıp 04.00'e kadar uyuduğunu, sonra kalkıp beslendikten sonra tekrar uyduğunu, gündüzleri ise öğleden önce ve sonra yarımşar saat yattığını kaydetti.

Doğal yaşamda dişi ayıların hamile kaldıktan sonra erkek ayılardan uzaklaştıklarını belirten Turan, şöyle devam etti:

"Çünkü erkek ayılar yavru doğduktan sonra öldürüp dişiyle tekrar çiftleşmek isterler. Bu yüzden Silva'yı babasıyla görüştürmeyeceğiz. Çünkü babası onu öldürebilir. Bunu tehdit olarak görüyoruz. Annesine uzaktan Silva'yı gösteriyoruz fakat ne tepki vereceğinden emin olmadığımız için yavruyu hiç riske atmıyoruz. 2 yaşını geçtikten sonra annesiyle tanıştıracağız. 2 yaşında ergenliği bitiyor ve yetişkin hale geliyor. O zaman annesiyle tanıştırırsak bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum."

- "İki ezeli rakip kardeş gibi geçiniyor"

Biyolog Birol Turan, yavru bozayının 6 aylık Kimbo isimli yavru kaplanla aynı ortamda kaldığını belirterek, "Kimbo, 20-22 kilo civarı. Kimbo da bana alışık olduğu için ikisini kardeş gibi yetiştirmeye çalıştım. Normalde bunlar doğal yaşamda birbirlerinin ezeli rakipleridir, bir numaralı düşmanlarıdır. İkisi de bana alışık olduğu için çok yakın arkadaş oldular, hatta kardeş gibi geçiniyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İnsanların hayvanlardan korkmaması gerektiğinin altını çizen Turan, "Özellikle Silva ve Kimbo gibi yabani hayvanlara karşı ön yargılı olmamaları gerekiyor. 5 yaşındaki bir çocuk bile onlarla oyun oynayabiliyor, besleyebiliyor. Hiçbir zarar görmüyorlar. Herkesi tesisimize bekliyoruz." dedi.

- 60 türden 450 çeşit canlıya ev sahipliği yapıyor

Park of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu ise tesisin 200 dönüm ormanlık alana kurulu doğayla iç içe bir kaçış rotası olduğunu belirtti.

Alanda hayvanat bahçesi, mesire alanı, macera park, çocuklar için aktivite ve eğitim alanlarının mevcut olduğunu aktaran Memişoğlu, "Çocuklar buraya gelerek hem dikiş nakış yapmayı hem de yufka açmayı öğrenebilecekleri workshop alanlarından istifade edebiliyorlar." dedi.

Tesiste 60 türden 450 çeşit canlının bulunduğunu kaydeden Memişoğlu, canlıları rehabilitasyon merkezi ve barınaklardan alarak yaşama tutundurduklarını, hiçbir şekilde parayla hayvan alımı yapmadıkları vurguladı.

"Hem yurt dışından hem Türkiye genelinden birçok ziyaretçinin, bilhassa çocukların burada o canlıları yakından görmesini ve tanımasını sağlıyoruz." diyen Memişoğlu, hayvanat bahçesinin hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 09.00-19.00 arasında, diğer alanların ise 00.00'a kadar hizmet verdiğini kaydetti.

Türkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldiTürkiye'de çok yaygın! Uzmanından uyarı geldi
Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradıCehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı
Ayder'de salıncak furyası için harekete geçiliyorAyder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
biyolog Birol Turan bozayı Çekmeköy Park Of İstanbul prematüre Silva Yavru Boz Ayı

En Çok Okunan Haberler

Sigarada vergi artışı!

Sigarada vergi artışı!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Kanada Başbakanı Trudeau'dan olay yaratacak itiraf

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

Korkutan açıklama: İstanbul risk altında

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükada'da faytoncularla akülü araç sahipleri arasında kavga!

Büyükada'da ortalık savaş alanına döndü!

Antalya'da üstü açık safari minibüsü devrildi

Turistleri taşıyan safari minibüsü devrildi! Yaralılar var

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarında 50 kişi hayatını kaybetti

Bakanlık açıkladı! 33 ilde, 50 kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde ehliyetsiz sürücü dehşeti!

Son dakika: ABD'li komutan Türkiye'ye geliyor

Bakanlık duyurdu! Türkiye'ye kritik ziyaret

İstanbul Havalimanı daimi hava hudut kapısı olarak ilan edildi

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.