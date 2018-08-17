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Prematüre doğan yavrusunu pür dikkat izleyen anne köpek

İLGİNÇ HABERLER  | 17.08.2018 16:39 | Son Güncelleme

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde anne köpek, bakıma alınan yavrusunu böyle izledi.

Yavrusu prematüre doğan ve sonrasında bakıma alınan anne köpeğin duygulandıran görüntüsü sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girdi.

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Anahtar Kelimeler:
köpek prematüre

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