HABER

Prematüre retinopatisi nedir? Prematüre retinopatisi neden ortaya çıkar, nasıl tedavi edilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.11.2018 09:37 | Son Güncelleme

Erken doğum nedeniyle karşılaşılan pek çok hastalıklardan biri de prematüre retinopatisidir. 37 haftadan önce olan doğumlar erken doğum sayılırken, gelişimini anne karnında tamamlayamayan bebeklerde prematüre retinopatisi görülme riski ortaya çıkıyor. Bu nedenle 37 haftanın altında doğan her bebeğin prematüre retinopatisi (ROP) muayenesi olması gerekiyor.

Prematüre retinopatisi nedir? Prematüre retinopatisi neden ortaya çıkar, nasıl tedavi edilir?

ERKEN DOĞUMLARDA GÖZ MUAYENESİ ŞART

Erken doğan bebeklerde işitme kaybından gelişim problemlerine kadar pek çok hastalık oluşabiliyor. Bu bebeklerde gözlemlenen en önemli sağlık sorunlarından biri olan prematüre retinopatisi ise, ilerleyen dönemlerde her iki gözde de körlüğe kadar varabilecek sonuçlara yol açabiliyor. Dünyagöz Pendik’ten Op. Dr. Feride Pınar Doğru, erken doğum sonrası tedaviler sebebiyle oluşabilen bu rahatsızlıkla ilgili tüm ebeveynlere uyarılarda bulunuyor.

Bebek sahibi olmak, şüphesiz ki her çiftin hayalidir. Ancak hamilelikte anne veya bebek için hayati tehlike oluşturan durumlarda erken doğum gerçekleştirilmesi doktorlar tarafından tavsiye edilebiliyor. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliğin, 37 hafta veya öncesindeki dönemlerde doğumla sonuçlanmasının erken doğum olduğuna ve bu şekilde doğan bebeklerde prematüre retinopatisi riski bulunduğuna dikkat çeken Dünyagöz Pendik’ten Op. Dr. Feride Pınar Doğru, “Doğumlarda 37 haftanın öncesinde doğan bebekler ‘erken doğum’ kategorisine giriyor. Ancak, özellikle 32 haftadan önce doğan ve ağırlıkları 1.5 kilonun altında olan bebeklerde prematüre retinopatisi görülme şansı çok artıyor.

Doğduktan sonra uzun bir süre yüksek seviyelerde oksijen alması gereken erken doğan bebekler, göz çevresindeki damarların genişlemesi ve anormal damarlar oluşması sebebiyle prematüre retinopatisi riski altında kalıyorlar. Bu sebepten dolayı, 37 haftanın altında doğan her bebeğin prematüre retinopatisi (ROP) muayenesi olması gerekiyor. Bebek doğduğu dönemde koyulacak erken teşhis, görme yetisinin korunmasının yanı sıra gelecek dönemlerde oluşabilecek ve her iki gözde de körlüğe varabilecek olumsuz sonuçların oluşmasını engellemek adına büyük önem taşıyor” şeklinde konuşuyor.

MUAYENE İÇİN EN UYGUN DÖNEM 4-6 HAFTA

Göz muayenesinin gerçekleştirilmesi için geç kalınmamasının gerektiğini belirten Op. Dr. Doğru, “Erken doğan bebeklerde ROP muayenesinin doğumdan 4 ile 6 hafta sonraki dönem aralığında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü ROP tedavisinde başarı, tamamen erken teşhise bağlı. ROP muayenesi, gözlerin damlayla uyuşturulması sonrasında gerçekleştirilir ve bebeklere herhangi bir narkoz uygulanması gerekmez. Muayene süresi ise yaklaşık 10-15 dakika arasındadır. Hastalığın teşhis edildiği bebeklerin hemen tedaviye alınmaları ve durumlarının sürekli olarak takip edilmesi gerekiyor.

5 evresi bulunan bu hastalığın ilk iki evresinde bebeklerin gözlemlenmesi yeterliyken, özellikle üçüncü evreden itibarenintravitreal anti-VEGF enjeksiyonu lazer veya krioterapi tedavilerine başlanması gereklidir. Göz içi ilaç enjeksiyonu ve lazer tedavileri ile üçüncü evredeki bebeklerde retina dekolmanı oluşmadan anormal damarların ortadan kaldırılabilmesi mümkün. Dördüncü ve beşinci evrelerde ise ancak cerrahi müdahale ile tedavi mümkün olabiliyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.


PARTNERÜnlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...Ünlü yıldız iç çamaşırıyla çöp atmaya çıkınca...
Antibiyotiği doğru kullanmanın püf noktaları nedir? Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olur?Antibiyotiği doğru kullanmanın püf noktaları nedir? Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olur?
Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi? Hamilelikte tansiyon neden yükselir, nasıl tedavi edilir?Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi? Hamilelikte tansiyon neden yükselir, nasıl tedavi edilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prematüre retinopatisi erekn doğum Prematüre bebek

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

ABD, BM'nin Golan kararına ilk kez 'hayır' dedi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

'CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Prens Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı'

'CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Prens Selman'ın verdiği sonucuna ulaştı'

İlginizi Çekebilir

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Küresel ısınma ilen gelen yeni tehlike: Zombi bakteriler

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti

Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait

Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antibiyotiği doğru kullanmanın püf noktaları nedir? Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olur?

Antibiyotiği doğru kullanmanın püf noktaları nedir? Doğru antibiyotik kullanımı nasıl olur?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi? Hamilelikte tansiyon neden yükselir, nasıl tedavi edilir?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi? Hamilelikte tansiyon neden yükselir, nasıl tedavi edilir?

Ağız kokusunu gidermek için ne yapmalı? İşte ağız kokusu için 10 doğal çözüm

Ağız kokusunu gidermek için ne yapmalı? İşte ağız kokusu için 10 doğal çözüm

Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi başka hastalıkları beraberinde getiriyor

Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi başka hastalıkları beraberinde getiriyor

Akciğer kanserini önlemek için sigarayı bırakın

Akciğer kanserini önlemek için sigarayı bırakın

Obezite cerrahisinde tüp mide ameliyatı

Obezite cerrahisinde tüp mide ameliyatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.