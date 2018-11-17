Prematüre retinopatisi nedir? Prematüre retinopatisi neden ortaya çıkar, nasıl tedavi edilir?

ERKEN DOĞUMLARDA GÖZ MUAYENESİ ŞART

Erken doğan bebeklerde işitme kaybından gelişim problemlerine kadar pek çok hastalık oluşabiliyor. Bu bebeklerde gözlemlenen en önemli sağlık sorunlarından biri olan prematüre retinopatisi ise, ilerleyen dönemlerde her iki gözde de körlüğe kadar varabilecek sonuçlara yol açabiliyor. Dünyagöz Pendik’ten Op. Dr. Feride Pınar Doğru, erken doğum sonrası tedaviler sebebiyle oluşabilen bu rahatsızlıkla ilgili tüm ebeveynlere uyarılarda bulunuyor.

Bebek sahibi olmak, şüphesiz ki her çiftin hayalidir. Ancak hamilelikte anne veya bebek için hayati tehlike oluşturan durumlarda erken doğum gerçekleştirilmesi doktorlar tarafından tavsiye edilebiliyor. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliğin, 37 hafta veya öncesindeki dönemlerde doğumla sonuçlanmasının erken doğum olduğuna ve bu şekilde doğan bebeklerde prematüre retinopatisi riski bulunduğuna dikkat çeken Dünyagöz Pendik’ten Op. Dr. Feride Pınar Doğru, “Doğumlarda 37 haftanın öncesinde doğan bebekler ‘erken doğum’ kategorisine giriyor. Ancak, özellikle 32 haftadan önce doğan ve ağırlıkları 1.5 kilonun altında olan bebeklerde prematüre retinopatisi görülme şansı çok artıyor.