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  4. Premier Lig futbolcusu çocuk yaşta biriyle cinsel ilişki suçlamasıyla gözaltına alındı

Premier Lig futbolcusu çocuk yaşta biriyle cinsel ilişki suçlamasıyla gözaltına alındı

20.07.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Ligi'nde top koştudan bir futbolcu, çocuk yaşta biriyle cinsel ilişkiye girme suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, futbolcunun şartlı tahliye edildiği bildirildi.

Premier Lig futbolcusu çocuk yaşta biriyle cinsel ilişki suçlamasıyla gözaltına alındı

İngiltere Premier Ligi'nde top koştudan bir futbolcu, çocuk yaşta biriyle cinsel ilişkiye girme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yasal nedenlerle adı açıklanmayan 31 yaşındaki futbolcu, Cuma günü Manchester Polisi tarafından yakalandı.

Oyuncunun top koşturduğu kulüp yazılı açıklamada, söz konusu futbolcunun kadro dışı bırakıldığı belirtilirken "yetkili makamların soruşturmalarına destek olmaya devam edildiği ve başka bir açıklama yapılmacağı" vurgulandı.

Soruşturma devam ederken, futbolcunun şartlı tahliye edildiği bildirildi.

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