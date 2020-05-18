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Premier Lig kulüpleri antrenmanlara başlıyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.05.2020 16:29 | Son Güncelleme

Premier Lig kulüpleri, oybirliğiyle bu hafta antrenmanlara başlama kararı aldı.

Premier Lig kulüpleri antrenmanlara başlıyor

Premier Lig kulüpleri bu hafta antrenmanlara geri dönmeyi kabul etti.

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