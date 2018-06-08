SPOR

Premier lig oyuncusu takım kuruyor!

ESPOR HABERLERİ  | 08.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Ligi takımlarından Leicester City oyuncusu Christian Fuchs espor takımı kuruyor!

Premier lig oyuncusu takım kuruyor!

Leicester City futbolcusu Christian Fuchs espor takımı kurmaya hazırlanıyor. Hızla büyümeye devam eden espor dünyası, futbol kulüplerinden sonra futbolcularının da dikkatini çekmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda Liecester City ile şampiyonluk yaşayan Christian Fuchs espor takımı kurmaya hazırlandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. İlk olarak FIFA takımı kuracağını belirten Fuchs, gelecek yıllarda diğer espor branşlarına da yönelebileceğini vurguladı.


PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Syracuse Üniversitesi'nden espor ve medya kursu!Syracuse Üniversitesi'nden espor ve medya kursu!
NiP Lekr0'yu kadrosuna kattı!NiP Lekr0'yu kadrosuna kattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mynetespor esporhaberleri esporgelişmeler eSpor

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Damien Comolli'den Fenerbahçe'ye 4 yıldız

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Galatasaray, Gomis ile yollarını ayırıyor

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Depay Milan'a, Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Aykut Kocaman, Ali Koç'a veda etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Premier lig oyuncusu takım kuruyor!

Premier lig oyuncusu takım kuruyor!

Syracuse Üniversitesi'nden espor ve medya kursu!

Syracuse Üniversitesi'nden espor ve medya kursu!

NiP Lekr0'yu kadrosuna kattı!

NiP Lekr0'yu kadrosuna kattı!

Dark Passage yeni kadrosunu duyurdu!

Dark Passage yeni kadrosunu duyurdu!

ESL Pro League 8 Finalleri hakkında ayrıntılar belli oldu!

ESL Pro League 8 Finalleri hakkında ayrıntılar belli oldu!

StarSeries i-League şampiyonu belli oldu!

StarSeries i-League şampiyonu belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.