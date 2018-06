Premier lig oyuncusu takım kuruyor!

Leicester City futbolcusu Christian Fuchs espor takımı kurmaya hazırlanıyor. Hızla büyümeye devam eden espor dünyası, futbol kulüplerinden sonra futbolcularının da dikkatini çekmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda Liecester City ile şampiyonluk yaşayan Christian Fuchs espor takımı kurmaya hazırlandığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. İlk olarak FIFA takımı kuracağını belirten Fuchs, gelecek yıllarda diğer espor branşlarına da yönelebileceğini vurguladı.

