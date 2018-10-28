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Premier Lig Takımına Kaza Şoku 

28.10.2018 20:07 | Son Güncelleme

İngiliz futbol kulübü Leicester City’nin sahibini taşıyan helikopter düştü. Kulüp Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha ve dört kişi daha helikoperdeydi

Premier Lig Takımına Kaza Şoku 

İngiliz futbol kulübü Leicester City’nin sahibini taşıyan helikopter düştü. Kulüp Başkanı Vichai Srivaddhanaprabha ve dört kişi daha helikoperdeydi.

Kaza, King Power stadyumunun hemen dışında yaşandı. Premier Lig'de 1-1 sona eren Leicester City - West Ham United maçı sonrası Srivaddhanaprabha'yı alıp havalanan helikopter, kısa bir süre sonra stadium otoparkına düşerek alevler içinde kaldı.

Helikopterdeki beş kişinin hayatta olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı ancak Leicestershire polisi, Hava Kazaları Araştırma Ekibi ile birlikte incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

2010’da kulübü satın alan King Power Şirketleri sahibi Vichai Srivaddhanaprabha 2011’de kulüp başkanlığını da yürütmeye başlamıştı. Leicester City, 2016’da Premier Lig şampiyonu olmuştu.

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