Prens Adaları nelerdir? Prens Adaları nerede? Prens Adaları isimleri

Prens Adaları İstanbul'a bağlı, Marmara Denizi'nde yer alan bir adalar grubudur. İstanbul’un Anadolu yakasında Kadıköy ve Kartal açıklarında konumlanmış olan bu adalar, şehir merkezine feribotlarla kolayca ulaşılabilen popüler turistik yerlerdir. Prens Adaları, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde sürgün yeri olarak kullanıldığı için bu ismi almıştır.

Prens Adaları nelerdir?

Prens Adaları, 9 adet adadan oluşur. Prens adaları isimleri şu şekildedir:

Büyükada

Heybeliada

Burgazada

Kınalıada

Sedef Adası

Demokrasi ve Özgürlükler Adası (Yassıada)

Sivri Ada

Kaşık Adası

Tavşan Adası

Bu adalardan Heybeliada, Burgazada, Büyükada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ve Kınalıada ziyarete açıktır. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'ya haftanın her günü deniz yoluyla gitmek mümkündür.

Prens Adaları nerede?

Prens Adaları, İstanbul'un Anadolu Yakası'nın güney sahilinde, Marmara Denizi'nin kuzeydoğu bölümünde bulunan ve genellikle "Adalar" olarak adlandırılan bir takımadadır. Prens Adaları, hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusu ile İstanbul’da keşfedilmesi gereken eşsiz yerlerden biridir. Huzurlu bir tatil arayışında olan herkes için bu adalar, mükemmel bir alternatif sunar.

Adalar'a neden Prens Adaları deniyor?

Prens Adaları adını Osmanlı İmparatorluğu döneminde burada sürgün edilen prenslerden alır. 19. yüzyılın ortalarından itibaren özellikle tahta çıkma mücadelesi veren ya da tahttan indirilen prensler ve aristokratlar bu adalara yerleştirilmiştir. Adalar bu nedenle "Prens Adaları" olarak anılmaya başlanmıştır. Bu isim, adaların tarihi ve sosyo-kültürel geçmişi ile de yakından ilişkilidir. Sürgün edilen bu prensler, adalarda uzun süre yaşamış ve adaların zengin kültürel yapısına katkıda bulunmuşlardır.

Müze, kilise, sahiller ve göz alıcı manzaraları bulunan tepeler ile turistik pek çok alanı bulunur. Özellikle yaz aylarında halkın ziyaretine açık olan Adalar, uğrak bir nokta hâlindedir.