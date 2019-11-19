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Prens Andrew: KPMG, Prens'in girişimcilik platformuyla sponsorluk anlaşmasını yenilemedi

19.11.2019 08:29 | Son Güncelleme

Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ve reşit olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları hakkında BBC'ye verdiği röportaj sonrası tepki çeken Prens Andrew, kurucusu olduğu platformun sponsorunu da kaybetti. Denetçi firma KPMG, Prens Andrew'un Pitch@Palace adlı platformuyla yapılan sponsorluk anlaşmasını yenilemedi.

Prens Andrew: KPMG, Prens'in girişimcilik platformuyla sponsorluk anlaşmasını yenilemedi

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri veren çokuluslu KPMG şirketi, Prens Andrew'un kurucusu olduğu girişimcilik platformu Pitch@Palace'la sponsorluk anlaşmasını yenilemeyeceklerini duyurdu.

Prens Andrew, reşit olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddiaları ve cinsel taciz sabıkası olan Amerikalı işadamı Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı hakkında BBC'ye verdiği röportaj nedeniyle tepki çekmişti.

Prens, röportajda sorulara verdiği yanıtların inandırıcı olmadığı ve Jeffrey Epstein'ın kurbanlarını anmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Prens'in öncülük ettiği yardım kuruluşlarının da olumsuz etkilenebileceği yorumları yapılıyordu. KPMG'nin bu kararı, röportaj yayınlanmadan önce Ekim sonunda aldığı belirtilse de, Prens'in sözlerinin bu kararda etkili olduğu ifade ediliyor.

Firma kararla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Pitch&Palace platformu, Prens Andrew tarafından 2014 yılında, iş dünyasına girmek isteyen girişimcilerin sektörün önce gelenlerine fikirlerini sunmaları ve fikirlerin geliştirilmesi amacıyla kuruldu.

Üniversite öğrencilerinden istifa çağrısı

Proje, 64 ülkede faaliyet gösteriyor. Platformun şimdiye kadar 6300'den fazla kişiye istihdam sağladığı belirtiliyor.

Röportajın yayınlanmasından sonra, Prens Andrew'un rektörü olduğu Huddersfield Üniversitesi öğrencileri de harekete geçti. Öğrenciler, Prens'i rektörlükten istifa etmeye ikna çabaları için Pazartesi günü bir önerge geçirdi.

Üniversite yönetimi ise 'girişimcilere desteğiyle' Prens Andrew'un rektörlük için 'uygun isim olduğunu' duyurdu.

Prens Andrew'un başında olduğu Outward Bound Trust adlı vakıf da 'röportajda gündeme gelen sorunların' görüşülmesi için gelecek günlerde mütevelli heyetini toplayacaklarını söyledi.

Cumartesi günü yayınlanan röportaj sonrası, Prens Andrew'a, Epstein'la arkadaşlığı hakkında Amerikalı yetkililere de ifade vermesi çağrıları yapılıyor.

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