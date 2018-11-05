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Prens bin Talal'dan, Kaşıkçı soruşturması için Suudi Arabistan'a zaman verilmesi çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 00:00 | Son Güncelleme

Suudi Prens Velid bin Talal: - "Lütfen soruşturmanın bitmesi için (Suudi Arabistan'a) biraz zaman verin"

Suudi Prens Velid bin Talal, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda aklanacağını savunarak, "Lütfen soruşturmanın bitmesi için (Suudi Arabistan'a) biraz zaman verin." ifadesini kullandı.

Milyarder iş adamı Prens Talal, Amerikan Fox News kanalında yayınlanan "Sunday Morning Futures" adlı programa konuk oldu.

Programda Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında açıklamalarda bulunan Talal, "Lütfen soruşturmanın bitmesi için (Suudi Arabistan'a) biraz zaman verin." diye konuştu.

Talal, "Programınız aracılığıyla Suudi Arabistan'a soruşturmanın sonuçlarını mümkün olan en kısa zamanda açıklaması çağrısı yapıyorum. Bu soruşturma sonucunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin yüzde yüz aklanacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.

- Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan

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