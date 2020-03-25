Prens Charles kaç yaşında? Korona testi pozitif çıkan Prens Charles kimdir?

Koronavirüs hedef ayırmıyor. İngiltere’nin Kraliyet ailesinin en önemli üyelerinden Prens Charles’ın koronavirüs testinin pozitif olduğu belirtildi. Peki Kraliçe Elizabeth’in taht sırasında ilk sırada olan oğlu Prens Charles kaç yaşında? Risk grubunda mı? İşte Prens Charles kimdir ve sağlığının son durumu...

PRENS CHARLES KAÇ YAŞINDA?

1948 doğumlu olan Prens Charles 71 yaşında. Bu da koronavirüse karşı riskli grup içinde olduğu anlamına geliyor.

SAĞLIK DURUMU NEDİR?

İngiliz kraliyet konutu Clarence House’un sözcüsü yaptığı açıklamada, Prens Charles’ın Hafif semptomlar sergilediğini ve şu an sağlığının yerinde olduğunu belirtti.

PRENS CHARLES KİMDİR?

Birisi kız, ikisi erkek olmak üzere üç kardeşi vardır. Kardeşleri sırasıyla: Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward.

1981 yılında Diana Frances Spencer ile evlendi ve bu evlilikten iki oğlu dünyaya geldi. 1996'da boşandı. 9 Nisan 2005 tarihinde Camilla Parker Bowles ile ikinci evliliğini yaptı.

Charles ilk olarak Londra'nın batısındaki Hill House Okuluna gitti. 1966 yılında, Avustralya'nın Victoria eyaletinde, Geelong Grammar School Timbertop kampüsünde iki dönem geçirdi. Bu süre boyunca tarih öğretmeni Michael Collins Persse ile bir okul gezisinde Papua Yeni Gine'yi ziyaret etti. İngiliz Silahlı Kuvvetlerine katılması fikrine karşı çıktı. 1967 yılının Ekim ayında antropoloji, arkeoloji ve tarih okumak amacıyla Cambridge Üniversitesi'ne başvurdu. İkinci yıl içinde, Charles bir dönem için Galler tarih ve dil eğitimi aldı, Aberystwyth'de Wales University College'a gitti. 23 Haziran 1970'te Cambridge'den mezun oldu. 1976 yılında Prens Vakfını kurdu. 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat etti. Prens Charles, Kraliyet geleneğini izleyerek, donanma ve hava kuvvetlerinde görev yaptı.

