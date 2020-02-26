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Prens Harry: Bana sadece 'Harry' deyin

26.02.2020 15:58 | Son Güncelleme

Sussex Dükü Prens Harry, İskoçya'da katıldığı bir turizm konferansında, delegelerden kendisine sadece "Harry" diye hitap etmelerini istedi.

Prens Harry: Bana sadece 'Harry' deyin

Sussex Dükü Prens Harry, İskoçya'da katıldığı bir turizm konferansında, delegelerden kendisine sadece "Harry" diye hitap etmelerini istedi.

Konferansta kısa bir konuşma yapmadan önce Prens Harry'yi takdim eden sunucu Ayesha Hazarika, "Hepimizin kendisine sadece 'Harry' demesini istiyor" diye açıklama yaptı.

Kraliçe İkinci Elizabeth'in torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle, birkaç hafta içinde İngiltere Kraliyet Ailesi'yle ilgili görevlerini bırakmış olacak.

Bundan sonra zamanlarının bir kısmını Kuzey Amerika'da bir kısmını da İngiltere'de geçirecek olan çifte, kamu bütçesinden fon tahsis edilmesine de son verilecek.

Harry daha önce kendisine sadece "Sussex Dükü Harry" olarak hitap edilmesini istediğini söylemişti.

Meghan Markle ve Prens Harry

Prens Harry konuşmasında, turizmin yaygınlaşmasının, dünyanın en güzel yerlerini tehdit eder hale geldiğini vurguladı.

Son resmi görevlerinden biri olarak katıldığı etkinlikte Harry, hemen tedbir alınmazsa dünyanın giderek artan sayıda bölgesinin ziyaretçiye kapatılması gerekebileceği uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Prens Harry SUSSEX DÜKÜ İskoçya AYESHA HAZARİKA

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