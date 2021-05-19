MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Prens Harry'dan radikal karar: Prenses Diana için İngiltere’ye dönecek!

Prens Harry'dan radikal karar: Prenses Diana için İngiltere’ye dönecek!

19.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği podcast'te kullandığı çarpıcı ifadeler ile gündeme gelen Prens Harry, aldığı karar ile İngiltere'ye dönmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz yıl kraliyet ailesi ile arasını bozarak eşi Meghan Marke ile ABD'ye yerleşen Prens Harry, annesinin 60. doğum gününde İngiltere'ye dönme kararı aldı.

Prens Harry annesi Prenses Diana için İngiltere’ye dönme kararı aldı

Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın doğum gününde Prens William’a katılmak amacıyla İngiltere’ye dönme kararı aldı.

Gerginlik yaşamasından endişe ediliyor

Gerginlik yaşamasından endişe ediliyor
İngiltere'ye dönmeyi planlayan Prens Harry'in son dönemde gerçekleştirdiği podcast röportajının ardından aile arasında gerginlik yaşanmasından endişe ediliyor.

Açılışta bir arada olacaklar

Açılışta bir arada olacaklar
Megxit'ten bu yana ilişkileri gergin olan Harry ve William kardeşler, anneleri Prenses Diana’nın 60. doğum günü olan 1 Temmuz'da, Londra'daki Kensington Sarayı'nda Diana heykelinin açılışı için bir arada olacaklar.

Kimse Harry'e gelme demiyor

Kimse Harry'e gelme demiyor
Öte yandan Buckingham Sarayı kaynağı, 36 yaşındaki Harry için, “Hiç kimse Harry’ye gelme demiyor ama ailesinin yüzüne nasıl bakacak? Harry’nin geleceği bize söylendi ama her şey nasıl olacak? Ailesini önceden görmeden açılış günü mü ortaya çıkacak?” ifadelerini kullanmıştı.
Aynı zamanda ABD'ye taşınan Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte ikinci çocuklarını dünyaya gelmesini bekliyor. Heykel açılış etkinliğinin, yakın zamanda doğması beklenen bebeğin geliş zamanlamasına bağlı olduğu söyleniyor.

Hayatını Truman Show'a benzetti

Hayatını Truman Show'a benzetti
Prens Harry, geçtiğimiz hafta Dax Shepard’ın Armchair Expert isimli podcast programına katılarak, kraliyet ailesindeki hayatını ‘The Truman Show’ filmine ve hayvanat bahçesinde yaşamaya benzeterek, çocukluk dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Genetik olarak aktarılan acılardan kurtulmak istiyorum

Genetik olarak aktarılan acılardan kurtulmak istiyorum
Harry, podcast'ta ailesine ve yaşadıklarına ilişkin olarak, “Kimseyi suçlamıyorum. Parmağını bir kişiye doğrultup onu suçlamak gerektiğini düşünmüyorum. Ancak konu ebeveyn olmaya geldiğinde, anne ve babamın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ben de acının ve ızdırabın bazı türlerini tecrübe ettim” dedi.
Sözlerine devam eden Harry, “Bu yüzden bu döngüyü kırmak ve aileme geçirmemem gerektiğine emin olmam gerekiyordu. Genetik olarak aktarılan pek çok acı ve sıkıntı var. Ebeveyn olarak, ‘Bu benim başıma geldi ancak senin de gelmemesi için elimden geleni yapacağım’ dememiz gerekiyor” şeklinde konuşmuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili Vali'den açıklama

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi!

Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki sevgilisi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Vücudumun en seksi yeri...

Vücudumun en seksi yeri...

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Bikinili paylaşım! "Nerede kalmıştık?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.