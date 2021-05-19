Prens Harry'dan radikal karar: Prenses Diana için İngiltere’ye dönecek!

Geçtiğimiz yıl kraliyet ailesi ile arasını bozarak eşi Meghan Marke ile ABD'ye yerleşen Prens Harry, annesinin 60. doğum gününde İngiltere'ye dönme kararı aldı.

Prens Harry annesi Prenses Diana için İngiltere’ye dönme kararı aldı

Prens Harry, annesi Prenses Diana’nın doğum gününde Prens William’a katılmak amacıyla İngiltere’ye dönme kararı aldı.

Gerginlik yaşamasından endişe ediliyor İngiltere'ye dönmeyi planlayan Prens Harry'in son dönemde gerçekleştirdiği podcast röportajının ardından aile arasında gerginlik yaşanmasından endişe ediliyor.

Açılışta bir arada olacaklar Megxit'ten bu yana ilişkileri gergin olan Harry ve William kardeşler, anneleri Prenses Diana’nın 60. doğum günü olan 1 Temmuz'da, Londra'daki Kensington Sarayı'nda Diana heykelinin açılışı için bir arada olacaklar.

Kimse Harry'e gelme demiyor Öte yandan Buckingham Sarayı kaynağı, 36 yaşındaki Harry için, “Hiç kimse Harry’ye gelme demiyor ama ailesinin yüzüne nasıl bakacak? Harry’nin geleceği bize söylendi ama her şey nasıl olacak? Ailesini önceden görmeden açılış günü mü ortaya çıkacak?” ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda ABD'ye taşınan Prens Harry, eşi Meghan Markle ile birlikte ikinci çocuklarını dünyaya gelmesini bekliyor. Heykel açılış etkinliğinin, yakın zamanda doğması beklenen bebeğin geliş zamanlamasına bağlı olduğu söyleniyor.

Hayatını Truman Show'a benzetti Prens Harry, geçtiğimiz hafta Dax Shepard’ın Armchair Expert isimli podcast programına katılarak, kraliyet ailesindeki hayatını ‘The Truman Show’ filmine ve hayvanat bahçesinde yaşamaya benzeterek, çocukluk dönemiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Genetik olarak aktarılan acılardan kurtulmak istiyorum Harry, podcast'ta ailesine ve yaşadıklarına ilişkin olarak, “Kimseyi suçlamıyorum. Parmağını bir kişiye doğrultup onu suçlamak gerektiğini düşünmüyorum. Ancak konu ebeveyn olmaya geldiğinde, anne ve babamın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ben de acının ve ızdırabın bazı türlerini tecrübe ettim” dedi.