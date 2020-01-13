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  4. Prens Harry eşi için yapımcıdan iş istemiş!

Prens Harry eşi için yapımcıdan iş istemiş!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:08 | Son Güncelleme

Geçen temmuz ayında Aslan Kral (The Lino King) filminin Londra galasına katılan kraliyet çiftinin görüntüleri yeniden mercek altına alındı. Disney ile seslendirme anlaşması yapan Markle için, o galada Prens Harry'nin iş istediği görüldü.

Prens Harry eşi için yapımcıdan iş istemiş!

İngiltere'de tahtın 6'ncı varisi Prens Harry ile Meghan Markle'ın kraliyet görevlerinden çekilme kararının yankısı sürüyor. İngiliz basını, çiftin ayrılık kararıyla ilgili her gün yeni bir gelişmeyi manşetlerine taşıyor.

Son gelişme, geçen temmuz ayında çiftin birlikte katıldığı Aslan Kral (The Lion King) filmi Londra galasında Harry'nin, eşi Meghan için Walt Disney Yöneticisi Bob Iger'dan iş istediğinin anlaşılması.

Disney şirketi ile seslendirme için anlaştığı ve dublajı da yılbaşı tatilinden önce yaptığı öğrenilen Markle ile eşi Prens Harry'nin bir süredir gizli ajandalarına bağlı hareket ettiği anlaşıldı.

Çiftin temmuz ayında katıldığı galanın görüntülerini adım adım yeniden izleyen İngiliz basını, Prens Harry'nin Bob Iger'dan eşi için iş istediğini tespit etti. Görüntülerde Harry, kendisiyle evlenmeden önce Amerika'da oyunculuk kariyerini sürdüren eşinin seslendirme işiyle ilgili olduğunu söylüyor. Kameraların yakaladığı konuşmada Harry, Iger ile konuşurken, eşine bakarak, "Onun seslendirme yaptığını biliyor musunuz?" diyor.

Iger de "Bunu bilmiyordum" diye yanıt verince Harry, "Şaşırmış görünüyorsunuz. O, seslendirmeyle çok ilgileniyor" diyor. Bunun üzerine Disney yöneticisi, "Denemek isteriz. Harika bir fikir" diye karşılık veriyor. Daha sonra Iger'in Markle'a "Mail gönderin" dediği görülüyor.

Dün, İngiliz gazetesi The Times, Meghan Markle'ın hayvanları kaçak avcılardan izlemeye ve korumaya yardımcı olan hayır kurumu Sınır Tanımayan Filler'e (Elephants Without Borders) bağış karşılığında Walt Disney Şirketi ile seslendirme anlaşması imzaladığını açıkladı.

Markle, eşi Prens Harry ve bebeği Archie ile birlikte altı haftalık Noel tatili için Kanada'ya gitmeden önce, Vancouver Adası'ndaki 10,7 milyon sterlinlik bir konakta seslendirmeyi kaydetti.

Arkadaşları, Markle'ın film endüstrisiyle yakın bağlarını sürdürmek istediğini, ancak yüzünü henüz ekranda tekrar göstermek istemediğini, yönetmenlik için de deneme yapmak istediğini söylüyor.

Bu seslendirme işi, çiftin kraliyet ailesi ile bağlarını kestiğinde mali açıdan nasıl bağımsız olacağına dair bir ipucu veriyor.

Evlenmeden önce oyunculuk yapan Markle, CSI: NY, CSI: Miami, Fringe ve Suits gibi dizilerde tanındı.

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Prens Harry Meghan Markle Aslan Kral Londra iş istemek gala

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