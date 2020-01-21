Kaçak Prens valizini toplayıp soluğu Kanada'da aldı!

Harry ve Meghan'ın vakitlerinin ne kadarını Kanada'da geçirecekleri henüz bilinmiyor.

35 yaşındaki Prens, Pazartesi günü, İngiltere - Afrika Yatırım Zirvesi'ne katılarak, son Kraliyet görevlerinden birini gerçekleştirdi ve Kanada'ya hareket etti.

Bu zirve öncesi de Prens Harry, ilk kez bırakma kararıyla ilgili kamuoyu önünde açıklama yaptı.

Afrika'daki AIDS hastası çocukların yararına çalışan ve kendisinin de kurucuları arasında olduğu bir vakfın Londra'daki resepsiyonunda konuşan Prens, "Başka seçenek kalmamıştı" dedi ve dolaylı bir ifadeyle medyayı suçladı.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1219314561502851075?s=20

Ailesi ile birlikte hayatının en önemli adımını attığını söyleyen Prens, ailesini korumak için bu kararı aldığını da savundu.

Detayları Cumartesi günü açıklanan yeni düzene göre, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, ünvanlarını bırakacak, Kraliçe'yi artık temsil etmeyecek ve Kraliyet görevlerini yerine getirmeyecek.

Meghan Markle, 10 gün önce Kanada'ya geri dönmüştü. Çiftin Archie isimli oğulları Mayıs ayında dünyaya geldi.