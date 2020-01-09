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  4. Prens Harry ve eşi Meghan kraliyet görevlerinden çekildi

Prens Harry ve eşi Meghan kraliyet görevlerinden çekildi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

İngiltere'de tahtın altıncı varisi olan Prens Harry ile eşi ABD'li oyuncu Meghan Markle kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik bağımsızlıkları için çalışmaya başlayacaklarını açıkladı.

Prens Harry ve eşi Meghan kraliyet görevlerinden çekildi

Prens Harry ve ABD'li oyuncu eşi Meghan Markle Instagram hesaplarından yaptıkları açıklamada kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerini bıraktıklarını, bundan böyle yaşamlarını İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini söyledi.

Aylar süren bir düşünce süreci ve fikir alışverişi sonucu bu karara vardıklarını belirten çift "Kraliçe'ye tam desteğimiz sürerken, Kraliyet ailesindeki 'üst düzey' görevlerimizden çekildiğimizi ve ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanma yolunda çalışmaya başlayacağımızı söylemek isteriz" ifadelerini kullandı.

Harry ve Meghan açıklamada İngiltere ve Kuzey Amerika arasında yaşamanın oğullarının "hem içine doğmuş olduğu kraliyet geleneğinin değerini bilmesini" hem de kendilerine hayatlarının bir sonraki bölümüne odaklanmak için bir fırsat vereceğini belirtti.

Çift, Kraliçe 2. Elizabeth, Harry'nin babası Veliaht Prens Charles ve abisi Prens William ile bu konunun detaylarını görüştükten sonra planlarının geri kalanını takipçileri ile paylaşacaklarını söyledi.

Reuters /SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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