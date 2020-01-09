Prens Harry ve eşinin açıklaması "Kraliyet ailesini incitti"

LONDRA (AA) - İngiltere'de Kraliyet ailesinin Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın ailenin "üst düzey" üyeliğinden ayrılma kararı karşısında "incindiği" belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, aldıkları karara ilişkin Sussex Dükü ve Düşes ile görüşmelerin ilk aşamada olduğu kaydedildi.

Farklı bir yol arayışında olmalarının anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "Ancak bunlar üzerinde çalışılması zaman alacak karmaşık konular." ifadesi kullanıldı.

- "Hayal kırıklığına uğradılar"

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberinde ise çiftin açıklama yapmadan önce Kraliçe 2. Elizabeth'e ya da diğer aile üyelerine danışmadığı, Buckingham Sarayı'nın bu tutum ve açıklama karşısında "hayal kırıklığına uğradığı ve incindiği" öne sürüldü.

Haberde ayıca, bu adımın açıkça Harry ve Meghan çifti ile Kraliyet ailesinin diğer üyeleri arasındaki "büyük çatlağı" gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan İngilizler sosyal medyada, Kraliçe'nin Noel konuşması sırasında masasında Harry ve Meghan çifti hariç tüm aile üyelerinin fotoğraflarının olduğuna dikkati çekerek, Kraliçe'nin bu yolla işaret vermiş olabileceğini öne sürdü.