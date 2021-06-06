Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılan ve ABD'nin California eyaletine taşınan Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi.

Çift, Cuma günü dünyaya gelen ikinci çocuklarının doğumunu Pazar günü duyurdu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe, Galler Prensi ile Cambridge Dük ve Düşesi'nin doğumdan mutluluk duyduğu belirtildi. Açıklamada, bebeğin Kaliforniya'daki Santa Barbara Cottage Hastanesi'nde dünyaya geldiği ifade edildi.



İSMİNDE DIANA VE ELIZABETH VURGUSU

Kraliyet ailesinin en yeni üyesinin tam adı ise "Lilibet 'Lili' Diana Kountbatten-Windsor" olarak duyuruldu.



Bebeğin ikinci ismi Diana'nın ise bebeğin büyükannesi Prenses Diana'yı onurlandırmak için konulduğu kaydedildi.

Çiftin 6 Mayıs 2019'da Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya gelmişti.



