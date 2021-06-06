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Prens Harry ve Meghan Markle'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi

06.06.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sussex Düşü ile Düşesi Pren Harry ve Meghan Markle'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi. Harry ve Meghan bebeğe, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e atfen Lilibet ismini verdi.

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılan ve ABD'nin California eyaletine taşınan Prens Harry, eşi Meghan Markle'ın ikinci bebekleri dünyaya geldi.

Çift, Cuma günü dünyaya gelen ikinci çocuklarının doğumunu Pazar günü duyurdu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe, Galler Prensi ile Cambridge Dük ve Düşesi'nin doğumdan mutluluk duyduğu belirtildi. Açıklamada, bebeğin Kaliforniya'daki Santa Barbara Cottage Hastanesi'nde dünyaya geldiği ifade edildi.
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İSMİNDE DIANA VE ELIZABETH VURGUSU

Kraliyet ailesinin en yeni üyesinin tam adı ise "Lilibet 'Lili' Diana Kountbatten-Windsor" olarak duyuruldu.
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Bebeğin ikinci ismi Diana'nın ise bebeğin büyükannesi Prenses Diana'yı onurlandırmak için konulduğu kaydedildi.

Çiftin 6 Mayıs 2019'da Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya gelmişti.

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Meghan Markle
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiyede muhaliflerin karşı olmadığı tek saray ve saray çocuğu.
yıl olmuş 2021 sembolik de olsa kral soyu üretip hiçbir şey yapmayan bu aileye para dökmenin alemi ne anlamıyorum... ingiltere halkı sadece bu sebeple hiçbir zaman post-modern olamayacak ve sonunda gelişmiş medeniyletler tarafından tıpkı bir böcek gibi yok edilecek. 3. sınıf orta doğu ülkesi gibi bir şey bu ingiltere. tek şansı avrupa'ya komşu olmasıdır. orta-doğu coğrafyasında fazla tutunamazdı, filistin gibi bir ülke olurdu. ingiliz halkını biraz inceleyin çok saf tipler, adamlarda birkaç yıl önce millet vekili öldürüldü, güya demokrasinin beşiği... krallıklı demokrasi hahahaha

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