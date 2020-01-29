Prens Harry ve Meghan Markle'ın yerine kimin geçeceği belli oldu!

Prens Harry ve Meghan Markle’ın tüm dünyayı şaşırtarak kraliyet görevlerini bırakmasının ardından başka iki kraliyet üyesi onların görevlerini devralacak.

The Crown dizisinin danışmanı olan kraliyet biyografi yazarı Robert Lacey, Hello! Dergisine verdiği röportajda Prenses Beatrice ve Prens Eugenie’nin Prens Harry ve Meghan Markle’ın bıraktığı görevleri yerine getireceğini açıkladı.

Lacey, “Bu olayın sonuçlarından birinin, eğer kendileri istiyorlarsa, Beatrice ve Eugenie'nin öne çıkmaları olması çok açık” dedi.

“İki kişi gittiyse ve iki kişi onların yerine gelecekse bunlar Beatrice ve Eugenie olmak zorunda” diyen kraliyet yazarı, “Onların öne çıkacaklarına eminim ve bunu memnuniyetle karşılayacaklar. Ailenin Prens George’un (6) nesli gelmeden 15 yıl önce ihtiyacı olan şey bu. Harry'nin kuzenlerinden nasıl olmak istediğinin modelleri olarak bahsetmesi de ironik” ifadesini kullandı.

Prenses Beatrice (31), son olarak taciz skandalıyla İngiltere gündemini sarsan Prens Andrew ile boşandığı eşi Sarah Ferguson’un büyük kızı. Beatrice uzun süredir birlikte olduğu emlak şirketi sahibi Edoardo Mapelli Mozzi ile geçen yıl nişanlandı. Böylece kraliyete daha önceki ilişkisinden bir çocuk sahibi olan bir damat da dahil oluyor.

29 yaşındaki Prenses Eugenie ise 2018 yılında Jack Brooksbank ile evlendi. 12 yaşındayken skolyoz ameliyatı olan Prenses, düğününde, sırtındaki ameliyat izini gösteren bir gelinlik tercih etmesiyle, cesaretinden dolayı takdir topladı.

Prenses, “Düğünümde sırtımdaki ameliyat izimi göstermemden bu yana destek mesajlarına boğuldum” açıklamasını yaptı.

