Prens Harry ve Meghan Markle'ın bundan sonraki hayatıyla ilgili merak edilenler

Kraliçe Kanada'da devletin başı. Son kamuoyu yoklamaları Kanadalıların monarşi ile bağlarını koparmaya daha eğilimli olduğunu gösteriyor ama kraliyet ailesinin bazı üyeleri Kanada'da hâlâ oldukça gözde.

İngiltere dışında daha az zaman geçirseler bile - Meghan'ın İngiltere vatandaşlığı alabilmesi için İngiltere'de vakit geçirmesi gerekebilir - Kanada'da çalışarak kazandıkları paranın vergisini ödemekle yükümlüler.

Kalıcı oturum iznine başvurur ya da bir vergi yılı içinde 183 günden uzun süre kalırlarsa, Kanada kanunlarına göre "yerleşik" sayılacaklar ve normal vergileri ödemek durumunda kalacaklar.

Ancak Harry ve Meghan'ın vakitlerinin ne kadarını Kanada'da geçirecekleri bilinmiyor.

Dük ve düşes herhangi bir vergi ayrıcalıkları olmayacağını açıkladı, yani çok büyük olasılıkla normal vergi kanunlarına tabi olacaklar.

Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekilmek istediklerini açıklayan Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bundan sonraki hayatına dair cevap bekleyen birçok soru var.

Prens Harry ve Meghan Haziran 2019'da "Sussex Royal" markasının haklarını almak için İngiliz makamlarına başvurdu. Marka haklarını aldıkları ürünler arasında kitaplar, kıyafet, vakıf işleri, eğitim ve sosyal yardım hizmetleri de bulunuyor.

Unvanlarını ise ancak kraliçe (ya da kral) geri verebiliyor.

Kraliçe evlendikleri gün Prens Harry'ye Sussex Dükü, Dumbarton Kontu ve Kilkeel Baronu unvanlarını, Meghan'a ise Sussex Düşesi unvanını verdi.

Kanada'nın Fransızca konuşulan Quebec eyaletinde cumhuriyetçi eğilim daha yüksek. Burada cumhuriyetle yönetilmek isteyenlerin oranı yüzde 53.

Research Co tarafından geçen yıl yapılan ve 1000 kişinin katıldığı ankette, seçilmiş başkan isteyenlerin oranı yüzde 33. Yüzde 31'i ise monarşinin devamından yana.

Çiftin Sussex Royal'ı, daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsayacak şekilde, küresel marka olarak tescil ettirmek istedikleri de belirtiliyor.

Sussex Dükü ve Düşesi otomatik olarak Kanada'dan oturum izni alabiliyor mu? - Heather Love, Ballynure, County Antrim, Kuzey İrlanda

Çift Noel'i Kanada'da geçirdi ve Meghan da 8 aylık oğulları Archie ile birlikte şu an orada.

Bir İngiliz olarak Prens Harry'nin Kanada'da bir yılda 6 aya kadar kalma hakkı var. Daha uzun süre kalmak isterse vizeye başvurmak zorunda.

ABD vatandaşı olan Meghan için de aynı kurallar geçerli.