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  4. Prens Harry ve Meghan Markle'ın 'Unvansız Hayat'ı Baharda Başlıyor

Prens Harry ve Meghan Markle'ın 'Unvansız Hayat'ı Baharda Başlıyor

19.01.2020 00:32 | Son Güncelleme

İngiltere Kraliyet Ailesi, Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın kraliyet unvanlarını bırakacakları resmi olarak açıklandı. Açıklama, Kraliçe 2. Elizabeth’ten geldi

Prens Harry ve Meghan Markle'ın 'Unvansız Hayat'ı Baharda Başlıyor

İngiltere Kraliyet Ailesi, Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın kraliyet unvanlarını bırakacakları resmi olarak açıklandı. Açıklama, Kraliçe 2. Elizabeth’ten geldi.

Torunu Prens Harry ve ailesinin kraliyet unvan ve görevlerinden ayrılma talebine ilişkin kriz çözüldü. Kraliçe 2. Elizabeth yaptığı resmi açıklamayla, Harry ve Meghan’ın artık İngiltere Kraliyet Ailesi’ni temsil etmediklerini açıkladı.

Kraliçe açıklamasında, “Aylardır süren gelişmeler ve son gelişen tartışmaların ardından torunum ve ailesiyle birlikte yapıcı ve destekleyici bir çözüme kavuşmaktan memnum. Harry, Meghan ve Archie her zaman ailemin çok sevilen üyeleri olacak. Son iki yıldır üzerlerindeki yoğun ilgi sonucu deneyimledikleri zorlukları kabul ediyor ve daha özgür bir yaşam dileklerini destekliyorum’’ ifadelerini kullandı.

Kraliçe açıklamada ayrıca torunu ve ailesine, İngiltere’de İngiliz Milletler Topluluğu ve ötesinde bugüne kadar üstlendikleri görevler için teşekkür etti.

Kraliçe ayrıca, ‘’Özellikle Meghan’ın bu kadar çabuk aileden biri olmasıyla gurur duyuyorum. Tüm aile olarak umut ederiz ki bugün verilen karar, onların gelecekte mutlu ve huzurlu yeni bir hayat inşa etmelerine vesile olur” dedi.

İngiltere Kraliçesi’nin bu açıklamasında sözünü ettiği ‘’yeni hayat’’ Buckingham Sarayı’ndan yapılan ayrı bir açıklamaya göre ilkbaharda resmen başlayacak. Saray, çiftin unvanlarının kaldırılacağını ve artık Kraliçe’yi temsil etmeyeceklerini açıkladı.

Kamu bütçesinden de pay alamayacağı açıklanan Prens Harry’nin ordudaki subay rütbesi de düşecek.

Buckingham Sarayı yaptığı açıklamada, Harry ve Meghan çiftinin bundan sonra da ikamet için kullanmaya devam edecekleri İngiltere’deki evlerine, tadilat için harcanan 2 milyon 400 bin Sterlin’i iade etmek istediklerine de yer verdi.

Prens Harry ve ailesinin güvenliklerinin nasıl sağlanacağı sorusuna ise şimdilik bir açıklık getirilmedi.

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